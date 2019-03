2000 Euro für Nachbarschaftstreff DOM

11.03.19

Der Lions Club Landshut unterstützt die Integrations- und Bildungsarbeit des Nachbarschaftstreffs DOM in der Altdorfer Hochstraße. Am Freitag haben Prof. Dr. Klaus Timmer und Bartholomäus Lainer eine Spende in Höhe von 2000 Euro an Leiterin Mascha Sidorova-Spilker überreicht. Mit dem Geld werden ein sogenannter Calisthenics-Park für Sportübungen im Freien und ein Gartenprojekt für Jugendliche gefördert.



Das Stadtteilprojekt DOM mit den Schwerpunkten Bildung, Kultur, Soziales und Integration wird seit fünf Jahren von den Lions unterstützt. Bei der Spendenübergabe bedankte sich die Kindertheatergruppe unter der Leitung von Theaterpädagogin Nina Schwab mit einer pantomimischen Vorführung und einer Tanzeinlage. „Das DOM-Team leistet hervorragende Arbeit und einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander im Landshuter Norden“, sagte Timmer. „Dieses unbezahlbare Engagement unterstützen wir auch heuer sehr gerne.“



Der Lions Club Landshut sammelt mit seinen vier großen Benefizaktionen – Wohltätigkeitskonzert im Rathausprunksaal, Adventskalender, Jazz im Hangar und Bücherbasar in der Residenz – jedes Jahr mehr als 50.000 Euro für den guten Zweck. Unter dem Leitspruch „We serve – wir dienen“ sehen die Lions ihre Aufgabe darin, helfend einzugreifen, wo die sozialen Systeme des Staates nicht ausreichend Hilfe bieten können. Unter dem Motto „Landshuter helfen Landshutern“ unterstützen sie soziale Hilfsprojekte, kulturelle Initiativen und Umweltaktionen vor Ort.

