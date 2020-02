Pressemitteilung BoxID: 785034 (Lions Club c/o Dr. Knut Hildebrand)

Leo-Club Landshut spendet 2000 Euro an das Ambulante Kinderhospiz München (AKM) mit dem Zentrum Niederbayern und Bunter Kreis Landshut

Der Leo-Club Landshut – die Jugendorganisation des Lions Club Landshut – hat 2000 Euro an das Ambulante Kinderhospiz München (AKM) mit dem Zentrum Niederbayern und Bunter Kreis Landshut gespendet. Leo-Mitglied Lukas Kellner überreichte einen Scheck an die Leitung des Bunten Kreis Landshut Elfe Binder. Das Geld hatten die Leos bei ihrer Krapfenaktion im November eingenommen, bei der sie unter dem Motto „Hilfe, die schmeckt“ Unternehmen und Privatpersonen gegen einen freiwilligen Beitrag mit Krapfen beliefert haben.



Das AKM mit dem Zentrum Niederbayern und Bunter Kreis Landshut hat es sich zur Aufgabe gemacht, lebensbedrohlich schwersterkrankte Kinder und Jugendliche ab der Diagnose und über den Tod hinaus zu betreuen und zu begleiten. Dazu zählt unteranderem die Sicherung der medizinischen und therapeutischen Versorgung, aber auch die Unterstützung der Geschwisterkinder und der Eltern. Das AKM sucht Wege zur Entlastung im Alltag, sowie zur finanziellen Unterstützung und ist für die Familien an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr über eine telefonische Rufbereitschaft erreichbar. Die Zweigstelle des AKM für das Zentrum Niederbayern und Bunter Kreis Landshut wurde im Sommer 2019 eröffnet. Die Leo-Spende kommt direkt Familien zu Gute, die vom Team des AKMs in Landshut und Umgebung betreut werden.



Im Leo-Club Landshut engagieren sich 25 junge Frauen und Männer zwischen 17 und 30 Jahren für den guten Zweck in der Region. Sie organisieren regelmäßig Benefizprojekte, deren Erlös sozialen Projekten, Initiativen und Einrichtungen zu Gute kommt.

