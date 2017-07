Lifestyle Drinks presents: Vom Gletscher direkt in die Flasche - Das Wasser aus dem ewigen Eis

Icelandic Glacial Water - das Wasser aus dem ewigen Eis - exklusiv erhältlich bei Lifestyle Drinks



Das erlesene stille Quellwasser aus Island besticht durch natürliche Reinheit und dem Flair des Nordens



Wasser ist nicht gleich Wasser: Schon gar nicht, wenn es durch die raue, sagenumwobene Landschaft Islands geprägt wurde. Zwischen Gletschern und Vulkanen entspringt das artesische Mineralwasser Icelandic Glacial Water, ein qualitatives Highlight der Trinkkultur, erhältlich exklusiv bei der Lifestyle Drinks GmbH über den Online-Shop www.lifestyle-drinks.online.



Das stille Quellwasser aus dem „Feuer und Eis“-Land beeindruckt durch seinen basischen Geschmack und nordisch-frischenden Charakter. Egal ob beim Sport, serviert auf Lifestyle-Events, oder einfach nur für zwischendurch − Icelandic Glacial Water nimmt den Genießer mit auf eine Reise in das Land der Elfen und Trolle. Das edle Premium-Mineralwasser – erhältlich in 0,5l und 1l Flaschen – entstammt der legendären Ölfus Quelle, die sich vor mehr als 4.500 Jahren während eines Vulkanausbruchs gebildet hat. Gelegen in unberührter Natur und abgeschirmt durch eine Lavagesteinsschicht, bietet Icelandic Glacial Water ein großartiges Trinkerlebnis, frei von jeglicher zivilisatorischen Verschmutzung.



Icelandic Glacial Water ist auch im Lifestyle Drinks Online-Shop (www.lifestyle-drinks.online) erhältlich. Dort gibt es eine breite Auswahl an coolen, innovativen Drinks, geordnet nach einem speziellen psychologischen Verfahren – hier ist für jeden Typ etwas dabei!



Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online

Lifestyle Drinks GmbH

Die Lifestyle Drinks GmbH ist Deutschlands Spezialist für lifestylige und funktionale Premium-Drinks. Mit vielen, auch internationalen, Lifestyle Getränkemarken im Angebot, teils sogar exklusiv in Deutschland, ist Lifestyle Drinks der Spezialanbieter auf dem Markt. Bestellungen werden bevorzugt über das innovative, onlinebasierte Order-System erfasst und damit blitzschnell, zu jeder Tag- und Nachtzeit entgegengenommen und erfüllt. Der Online Shop ist auf einer einzigartigen neurologischen Lifestyleanalyse aufgebaut und gibt Kunden so die Möglichkeit, je nach Persönlichkeitstyp, individuell einzukaufen. Mit dem eigens entwickelten Beauty Drink "OCÓO" hat Lifestyle Drinks bereits bewiesen, den Zielgruppen perfekt zu bedienen. Lifestyle Drinks hat sein Angebot sowohl auf Endkunden, als auch auf B2B Kunden ausgerichtet. Gewerbebetreibende, HoReCa und Offices sowie Großhändler und Einzelhandel, Wiederverkäufer und Exporteure haben die Möglichkeit bei Lifestyle Drinks zum jeweiligen speziellen Einkaufspreis das Sortiment beziehen zu können.



