Lifestyle Drinks presents: Come Fly With Me!!! Jetzt noch stylischer mit den neuen "Firefly" Flaschen durch den Tag / Jetzt Exklusiv von Lifestyle Drinks

Firefly erstrahlt in neuem Glanz. Noch schöner, noch heller, noch floraler - bereits das Design der Flaschen verrät, worauf sich die Konsumenten beim Trinken freuen dürfen: Natürlicher Genuss!



Kein Wunder, dass firefly eines der angesagtesten Getränke Londons ist. Die Mischung aus Quellwasser mit klassischen, aber auch exotischen Fruchtsäften, gepaart mit wertvollen Kräuterextrakten macht firefly zu einem perfekten Begleiter für Liebhaber eines modernen Lebensstils. Jede Sorte ist auf Dich und Deine Lebenslage abgestimmt. Dabei kommt jede Flasche des Botanical-Drinks mit rein natürlichen Zutaten aus – ganz ohne Zucker oder Konservierungsstoffe. Eben Natur pur!



Lifestyle Drinks bringt die stylischen und viatlisierenden Trend-Getränke exklusiv nach Deutschland. Das muss man probieren! www.lifestyle-drinks.online.



6 Sorten firefly - da ist für jeden Geschmack und jede Gelegenheit etwas passendes dabei:



firefly - Peach & Green Tea

firefly - Kiwi, Lime & Mint

firefly - Pomegranate & Elderflower

firefly - Lemon, Lime & Ginger

firefly - Bramley Apple & Ginger

firefly - Grapefruit & Passionfruit



firefly gibt es in der stylischen neuen 330 ml Glas- und in der bekannten leichten PET-Flasche. Alle firefly Sorten sowie weitere Premiumgetränke sind im Online-Shop von LifeStyle Drinks auf https://lifestyle-drinks.online erhältlich.



Stylisch, natürlich und einfach lecker: Lifestyle Drinks bringt Premium-Getränke nach Deutschland Drinks GmbH



Michael Brandt, Kees van Tol und Kai Rebhan haben 2015 die Lifestyle Drinks GmbH gegründet. Mit großer Expertise und ebenso viel Begeisterung verkaufen die drei Unternehmer alkoholfreie Premium- und „Functional-Drinks“ an Kunden in aller Welt, die das Besondere schätzen.



Erfrischendes Kokosnusswasser als ultimativer Durstlöscher oder genialer Genuss ohne eine einzige Umdrehung - das alles bietet Lifestyle Drinks. Als Deutschlands Spezialist für lifestylige und funktionale Premium-Drinks entwickelt, produziert, importiert/exportiert und distribuiert das Hamburger Unternehmen ausgewählte Getränkespezialitäten von 30 internationalen Marken mit rund 150 Produkten für Endkonsumenten und Handel. Von Influencern über Agenturen und Trendsettern bis hin zu Großkunden - die Gründer Kai Rebhan, Kees van Tol und Michael Brandt kennen den Durst der Konsumenten nach Genuss und Funktion seit über 25 Jahren und bieten mit Lifestyle Drinks ein Netzwerk für Drink-Trends und Drink-Fans.

Lifestyle Drinks GmbH

Kai Rebhan (34) ist der Jüngste im Team und der Hands-On-Kreative. Als studierter Mediendesigner kann er viel Kreatives im Unternehmen selbst umsetzen, das spart Geld und vor allem Zeit! Jung und dynamisch hatte er auch die Idee zum ersten Beauty Drink OCÓO in 2010, seitdem ist er mit seinen beiden Partnern als Unternehmer tätig.



Michael Brandt (58) ist der Stratege im Team. In den letzten 40 Jahren hat er in allen Bereichen gearbeitet, in denen es um Food und Drinks geht: Gastronomie, Großevents, Herstellung und Vertrieb. Zuerst als Manager im Mittelstand und der internationalen Industrie, seit 2001 als Unternehmer.



Kees van Tol (49) ist der Diplomat im Team. Durch seine Vielsprachigkeit und niederländischen Wurzeln, ist er in der ganzen Welt zuhause. Kurz als Angestellter im Trading tätig, baute er seit 1998 sein nach ihm benanntes Convenience-Unternehmen in den Niederlanden und Europa zu großer Marktbedeutung aus und arbeitet seit 2004 in verschiedenen Projekten mit Michael Brandt zusammen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.lifestyle-drinks.online









