VR-Nomination zurückgestellt

Dr. Karl Sevelda, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Semper Constantia, deren Akquisition die LLB-Gruppe Ende 2017 bekannt gab, wird wegen anderweitiger Verpflichtungen an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wahl als Verwaltungsratsmitglied zur Verfügung stehen. Eine Nomination von Dr. Karl Sevelda zur Wahl in den Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung 2019 wird im kommenden Jahr neuerlich geprüft.



Wichtige Termine

Donnerstag, 8. März 2018, Präsentation Jahresergebnis 2017

Mittwoch, 9. Mai 2018, 26. ordentliche Generalversammlung

Liechtensteinische Landesbank AG

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 853 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 30. Juni 2017 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 59.9 Mia.

