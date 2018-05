LLB-Generalversammlung - Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) nahmen die Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrates an. Sie stimmten der Auszahlung einer Dividende von CHF 2.00 pro LLB-Aktie zu. Thomas Russenberger und Dr. Richard Senti wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. An der Generalversammlung nahmen 865 Aktionärinnen und Aktionäre teil.



Die Aktionäre der LLB genehmigten den Geschäftsbericht 2017, erteilten dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle Entlastung und wählten die Firma PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.







Höhere Dividende beschlossen



Die vom Verwaltungsrat beantragte, erneut höhere Dividende von CHF 2.00 wurde genehmigt. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Dividende um 17.6 Prozent, womit die Aktionäre von einer attraktiven Dividendenrendite von 4.0 Prozent profitieren. Die Dividende gelangt am 16. Mai 2018 zur Auszahlung.







Die LLB verfolgt eine langfristig ausgerichtete und attraktive Ausschüttungspolitik zugunsten ihrer Aktionäre. Zudem ist sie bestrebt, ihre finanzielle Sicherheit und Stabilität zu bewahren. Ziel ist eine Ausschüttungsquote von 40 bis 60 Prozent des Konzernergebnisses. Für 2017 entspricht die Ausschüttungsquote 51.9 Prozent. Die Dividendensumme beläuft sich auf CHF 57.8 Mio.







Wahl von Thomas Russenberger und Dr. Richard Senti



Die Generalversammlung wählte Thomas Russenberger und Dr. Richard Senti für eine Amtszeit von drei Jahren zu Mitgliedern des Verwaltungsrates. Thomas Russenberger ist seit 2013 Global Head of Human Resources des weltweit erfolgreichen Automobilzulieferers und Technologieführers thyssenkrupp Presta. Der 43-jährige Betriebswirt mit Spezialwissen im Bereich Wirtschaftsinformatik verfügt über einen Master in Business Administration in Entrepreneurship. Der 54-jährige Dr. Richard Senti ist seit 2003 CFO und Mitglied der Gruppenleitung der Hoval Gruppe Vaduz. Davor führte er drei Jahre das Finanz- und Rechnungswesen eines Konzernbereichs der Von Roll Infratec in Zürich. Dr. Richard Senti absolvierte ein Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen und promovierte auch dort.







Ende der Amtszeit von drei VR-Mitgliedern



Mit der 26. Generalversammlung der LLB endete die Amtszeit von drei langjährigen VR-Mitgliedern: Markus Büchel, Markus Foser und Roland Oehri. Ihre Amtszeit ging aufgrund der im Landesbank-Gesetz festgelegten Amtsdauerbeschränkung zu Ende. "Sie haben in den vergangenen neun Jahren massgeblich zur Stärkung der LLB-Gruppe und zur Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltig profitables Wachstum beigetragen", unterstrich VR-Präsident Georg Wohlwend ihre Verdienste.







Vierte Gewinnsteigerung in Folge



Im zweiten Jahr der Strategie StepUp2020 ist die LLB-Gruppe mit ihrem nachhaltig profitablen Wachstum aus eigener Kraft auf Kurs. 2017 konnte sie den Gewinn zum vierten Mal in Folge steigern. Das Konzernergebnis lag mit CHF 111.3 Mio. um 7.1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Das Geschäftsvolumen stieg um 7.5 Prozent auf CHF 62.3 Mia. 2017 war das Jahr der Digitalisierungsoffensive der LLB-Gruppe. Sie hat neue Mobile Banking Apps eingeführt. Zudem hat sie ein neues Webportal mit integriertem Online Banking lanciert. Dafür erhielt sie im April eine Silber-Auszeichnung bei den Best of Swiss Web Awards 2018.







Group CEO Roland Matt hob die Akquisitionen der LLB-Gruppe in Österreich und der Schweiz hervor: "Die Übernahmen der Semper Constantia Privatbank AG und der LB(Swiss) Investment AG sind ein Quantensprung in der Umsetzung von StepUp2020", sagte er. "Beide Akquisitionen sind wichtige Bausteine für beschleunigtes Wachstum. Wir sind zuversichtlich, dass wir dank des fokussierten Geschäftsmodells, einer diversifizierten Ertragsstruktur und der klaren Strategie für die bevorstehenden Chancen und Herausforderungen gerüstet sind und auch im Geschäftsjahr 2018 ein solides Konzernergebnis erwirtschaften werden."







Wichtige Termine





Ex-Datum Dividende, Montag, 14. Mai 2018

Ausschüttung Dividende, Mittwoch, 16. Mai 2018

Halbjahresergebnis 2018, Donnerstag, 23. August 2018

Jahresergebnis 2018, Donnerstag, 14. März 2019

27. ordentliche Generalversammlung, Freitag, 3. Mai 2019



Liechtensteinische Landesbank AG

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: LLB). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 867 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2017 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 62.3 Mia.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren