Fresh durch den Sommer

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen und der Sommer kommt mit großen Schritten. Im Zuge der Fresh’n-Sommer-Promotion „Mein fresher Moment" verlosen die Lichtenauer Mineralquellen noch bis Ende Juli drei geschmackvolle Traumreisen nach Kopenhagen, Helsinki und Stockholm. Zudem präsentiert sich die Lichtenauer Fresh’n-Produktreihe ab sofort in einem neuen Look: Der Etiketten-Relaunch verleiht den Flaschen ein modernes Aussehen und sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert im Getränkeregal.



Die Verbraucher können im Aktionszeitraum auf der Lichtenauer Website www.meinfreshermoment.de ihre persönlichen freshen Momente hochladen und eine von drei Skandinavien-Reisen für sich und bis zu vier weiteren Personen gewinnen. Wird das Bild zusätzlich auf Instagram unter dem Hashtag #meinfreshermoment geteilt, besteht auch die Gewinnmöglichkeit, an der Verlosung von einem der insgesamt 33 angesagten Vaude-Reisetrolleys teilzunehmen. Darüber hinaus verlost das sächsische Brunnenunternehmen insgesamt 100 Überraschungs-Getränkepakete mit den leckeren Fresh’n Fruity Durstlöschern.



Lichtenauer ist bei den „Mineralwässern mit Geschmack" in den ostdeutschen Bundesländern Marktführer. „Mit dem Fresh-up der Etiketten wird der ‚Fresh‘n Fruity’-Schriftzug deutlich moderner. Unser Ziel ist es, damit noch stärker die jüngere Zielgruppe anzusprechen", erklärt Paul K. Korn, Geschäftsführer der Lichtenauer Mineralquellen GmbH, und ergänzt: „Zudem werde das Etikett dem Charakter der „Fresh´n Fruity"-Produkte noch besser als bisher entsprechen." Fresh’n Fruity & Co sind genau die richtigen Durstlöscher für die warme Jahreszeit. Für jeden Geschmack und jeden Moment ist etwas dabei: fruchtig und geschmackvoll – ob Pfirsich oder Kirsch-Banane, mit Tee-Extrakt oder Saft.



Begleitet wird die große Sommerpromotion von Großflächenplakaten, Megalights, Station Videos und Funkspots. Neben der Plakatwerbung gibt es Social-Media sowie PR-Aktivitäten. Darüber hinaus wird die Aktion von Medien- und Influencer- Kooperationen rund um das Thema „#Mein fresher Moment" unterstützt.

Lichtenauer Mineralquellen GmbH

Die Lichtenauer Mineralquellen GmbH ist ein selbstständiges Tochterunternehmen der Hassia Mineralquellen Bad Vilbel GmbH & Co. Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter mehr als 10 Auszubildende, stellen in Lichtenau 72 Produkte in verschiedenen Gebinden, insgesamt 168 Artikel, her. Mittels moderner Hochleistungsanlagen und zeitgemäßer Logistik werden täglich rund 800.000 Flaschen - im Sommer bis zu 1,5 Millionen Flaschen - Mineralwasser und andere alkoholfreie Getränke produziert und ausgeführt.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lichtenauer.de.

