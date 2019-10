Pressemitteilung BoxID: 773674 (LICHT IM OSTEN e.V)

Sichtbare Nächstenliebe: Weihnachtsaktion EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

Das christliche Hilfs- und Missionswerk LICHT IM OSTEN lädt ein, Weihnachtspäckchen für hilfebedürftige Kinder, Senioren und Familien in Russland, Osteuropa und Zentralasien zu packen.



Die zu packenden Päckchen sollen mit nützlichen Dingen wie Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibzeug und wärmenden Schals, Mützen, Handschuhen oder Wollsocken bestückt werden. Anleitung und alle Infos finden Sie auf www.lio.org. LICHT IM OSTEN Partner vor Ort verteilen dann die Päckchen in Kinder-, Waisen- und Seniorenheimen, in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern.Und sie gehen zu Bedürftigen auf den Dörfern.



Bis 11.November können die Päckchen in Gomaringen bei Familie Walter, Sägeweg 10 oder im ev. Pfarramt abgegeben werden. Alternativ übernimmt LICHT IM OSTEN bei einer Spende von 25€ das Packen eines Päckchens. Alle Infos hierzu auf www.lio.org/epls-shop.html



weitere Infos unter 07072/8693

