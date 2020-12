Kreative Videos und der Traum vom Erfolg im Internet – TikTok ist bei Jugendlichen gerade voll im Trend. Laut der aktuellen JIM-Studie 2020 zählt bereits jeder Zehnte Jugendliche TikTok zu einem seiner Lieblingsangebote im Netz. Das soziale Netzwerk ist aufgrund des Spaßfaktors also gerade bei den Jüngsten beliebt, bringt wie jede Internetplattform aber auch Herausforderungen mit sich. Das Jugendportal Handysektor widmet sich TikTok in einem Themen-Special und gibt Tipps zur sicheren Nutzung.



Challenges auf TikTok: geschmacklos oder gar gefährlich?

Ob auf YouTube, Instagram oder TikTok: Immer wieder verbreiten sich Challenges, also Herausforderungen, eine Aktivität in einem Video festzuhalten. Die große Mehrheit ist lustiger oder kreativer Art, manche aber auch geschmacklos oder gefährlich. Von der Aufforderung, Kühe mit einem Tanz zu erschrecken, bis hin zur Herausforderung Waschmittel zu essen – Handysektor erklärt, warum Jugendliche nicht jedem Trend für das Versprechen von ein paar Minuten Internet-Berühmtheit hinterherlaufen sollten. Stattdessen werden im Themen-Special Ideen zur kreativen Nutzung von TikTok sowie interessante TikToker mit Vorbildcharakter vorgestellt.



Regeln auf TikTok: Woran müssen sich Nutzerinnen und Nutzer halten?

In den Gemeinschaftsrichtlinien gibt TikTok vor, woran Nutzerinnen und Nutzer sich beim Veröffentlichen von Videos und im Umgang mit anderen halten müssen. Mobbing und Belästigung sind offiziell ebenso untersagt wie Darstellungen gefährlicher Aktionen, Waffen oder Tierquälerei. Bei Verstößen droht der Rauswurf. Handysektor klärt darüber auf, woran sich Jugendliche in TikTok halten müssen und wie sie sich selbst schützen können.



Nutzungsbedingungen kurz gefasst: AGB von TikTok und Co. einfach erklärt

Ab welchem Alter darf ich TikTok überhaupt nutzen? Muss ich für die App bezahlen? Und wie werden meine Daten verwendet? Diese und viele weitere Fragen stellen sich Jugendliche rund um Lieblings-Apps wie TikTok, Instagram und Co. Die Informationen finden sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), diese sind jedoch sehr ausführlich und oftmals nur schwer zu verstehen. Mit der Reihe „Dein Vertrag mit …“ bietet Handysektor für die wichtigsten Apps und Dienste eine Kurzübersicht der wichtigsten Regelungen. Die Materialien stehen in digitaler Form unter www.lfk.de/handysektor zur Verfügung.



Über Handysektor

Handysektor ist eine Anlaufstelle für den digitalen Alltag –mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps. Hier erhalten Jugendliche Unterstützung bei Fragen oder Problemen im Umgang mit digitalen Medien. Die Webseite ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK).





