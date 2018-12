Die Top10-Apps von Jugendlichen

05.12.18

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) hat in der kürzlich erschienenen JIMStudie 2018 die wichtigsten Apps für Jugendliche gelistet. Handysektor hat sich die 10 beliebtesten Apps vorgenommen und ausführlich getestet. Dazu gibt es ein großes Materialpaket mit Infografiken, Videos zu den wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen und einfachen Zusammenfassungen der App-Nutzungsbedingungen.



WhatsApp, Instagram und Co. – Top10 Apps unter der Lupe



Wie wird meine Lieblings-App richtig bedient? Wie steht es um die Datensicherheit? Und welche versteckten Einstellungen gibt es? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Handysektor in ausführlichen Tests der Top10-Apps. Auch erfolgreiche Apps wie Snapchat, YouTube oder Instagram haben Schattenseiten, auf die konkret hingewiesen wird. In Screencasts werden die wichtigsten Funktionen anschaulich vorgestellt und Tipps zum verantwortungsbewussten Umgang mit den Apps gegeben. Eine Infografik fasst die lustigsten und skurrilsten Fun Facts zu den Apps zusammen.



Nutzungsbedingungen einfach erklärt



Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärungen, Servicebestimmungen – kaum ein Nutzer liest sich die wichtigen Dokumente durch. Gespickt mit juristischen Fachbegriffen ist es nicht nur für Jugendliche schwer, diese Texte zu verstehen. Handysektor hilft und fasst in der neuen Reihe „Nutzungsbedingungen kurzgefasst“ wichtige Punkte der AGB der beliebtesten Kommunikations-Apps zusammen. Für die Leser gibt es dabei einen Überblick über Mindestalter, Sicherheitsaspekte und Regelungen zum Datenschutz.



Privatsphäre-Videos zeigen die wichtigsten Einstellungen



Bei fast allen beliebten Apps spielt das Thema Privatsphäre eine wichtige Rolle. Doch die Sicherheitsund Privatsphäre-Einstellungen sind in manchen Apps gut versteckt oder umständlich beschrieben. Als Teil des umfangreichen Materialpakets zu den Top10-Apps zeigt und erklärt Handysektor die wichtigsten Einstellungen in einer Video-Sammlung.



Die Top10 der wichtigsten Apps von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren



1. WhatsApp

2. Instagram

3. YouTube

4. Snapchat

5. Spotify

6. Facebook

7. Google

8. Netflix

9. Twitter

10. Pinterest



* Die gesamten Ergebnisse der JIM-Studie 2018 gibt es unter www.mpfs.de.



Der Handysektor ist deine unabhängige Anlaufstelle für deinen digitalen Alltag – mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps. Wir unterstützen dich jederzeit bei Fragen oder Problemen mit digitalen Medien. Bei uns gibt es keine Verbote oder den erhobenen Zeigefinger – stattdessen machen wir dich fit, so dass du selbst kompetent entscheiden kannst, wie du mit digitalen Medien umgehen willst.

Die Webseite ist ein gemeinschaftliches Projekt der Landesanstalt für Medien NRW und des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs). Die mecodia GmbH ist mit der Projektleitung beauftragt.

