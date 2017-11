Festes Ingwer Shampoo von Levia: Reinigt und pflegt das Haar, schont die Umwelt

Die zertifizierte Levia Shampooseife mit Ingwer, Rosmarin- und Limettenöl reinigt und pflegt das Haar ohne Konservierungsstoffe, Silikone oder künstliche Duftstoffe. Mit der aktivierenden und beruhigenden Wirkung des Ingwers wird die Kopfhaut schonend gepflegt und den Schuppen der Kampf angesagt. Rosmarin wirkt antibakteriell, entspannend und beruhigend. Der fruchtig-spritzige Duft der Limette verschafft dem Haar eine frische Note. Das feste Shampoo kann auch als pflegende Seife und basische Körperpflege für Gesicht, Hände und Körper genutzt werden. Mit dem wachsenden Interesse an Naturkosmetik ist auch das Angebot an handgemachten Körper- und Shampoo-Seifen gestiegen, die aus hochwertigen Fetten, Ölen und Wachsen hergestellt sind und auf die natürlichen Bedürfnisse der alltagsgestressten Haut konsequent Rücksicht nehmen. So ist es auch mit den Seifen aus dem Levia-Sortiment: Sie stammen aus „Handmade“-Manufakturen, deren InhaberInnen das Sieden von hochwertigen Seifen mit großer Freude und viel Know-how betreiben. Ihre Seifen sind keine Massenwaren, sondern individuell hergestellte Unikate. Sie sprechen unsere Sinne an und lassen uns durch Formen, Farben, Düfte und Haptik verstehen, warum gute Seifensieder so viel Spaß an ihrem Beruf haben. Levia Festes Shampoo schont außerdem die Umwelt: Unendlich viele Menschen benutzen täglich ein flüssiges Shampoo. Dabei werden allein in Deutschland jedes Jahr viele Millionen Plastikflaschen weggeworfen. Plastik, dass über Umwege in den Weltmeeren landet. Levia Festes Shampoo verursacht dagegen kaum Verpackungsmüll, schont die Umwelt und tut Haut und Haaren gut.

