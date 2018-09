Markus Goller ist für SIMPEL für den Regiepreis METROPOLIS 2018 nominiert

19.09.18

Der Regisseur und Drehbuchautor Markus Goller ist für SIMPEL in der Kategorie "Beste Regie Kinderfilm" für den Deutschen Regiepreis METROPOLIS 2018 nominiert. Der Kinofilm SIMPEL - eine LETTERBOX FILMPRODUKTION in Koproduktion mit C-Films (Deutschland), Amalia Film und dem ZDF (im Verleih von Universum und im Weltvertrieb von Global Screen) - wurde nicht nur von Markus Goller inszeniert, gemeinsam mit Dirk Ahner schrieb er auch das Drehbuch anhand der Romanvorlage von Marie-Aude Murail.



Der Deutsche Regiepreis METROPOLIS wird jährlich vom Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure e.V. (BVR) in München vergeben. Ausgezeichnet werden Regisseure sowie Persönlichkeiten, die mit ihren Leistungen zu herausragenden Regiewerken beigetragen haben. Die Verleihung findet im Rahmen einer Gala-Veranstaltung am 4. November in München statt.



SIMPEL erzählt die Geschichte des unzertrennlichen Brüder-Paares Ben (Frederick Lau) und Barnabas, „Simpel“ genannt (David Kross), der geistig auf dem Stand eines Kindes ist. Als die Mutter unerwartet stirbt, soll Simpel in ein Heim eingewiesen werden. Die beiden gehen auf die Flucht… Mehr zum Inhalt: hier. Mit David Kross, Frederick Lau, Emilia Schüle, Devid Striesow, Axel Stein, Anneke Kim Sarnau u.v.m



SIMPEL ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Produzent: Michael Lehmann und Günther Russ) in Koproduktion mit C-FILMS Deutschland (Benjamin Seikel und Peter Reichenbach) und AMALIA Film (Cornel Schäfer) und dem ZDF (Redaktion: Caroline von Senden, Alexandra Staib). Der Film entsteht mit Förderung der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der nordmedia, dem FFF Bayern, der FFA und dem DFFF.

