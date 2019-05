Pressemitteilung BoxID: 754247 (lemonpie Eventcatering GmbH)

Langen Foundation erneut Veranstaltungsort für Benefiz-Auktion der Welthungerhilfe

Zum zweiten Mal kamen am 24. Mai 2019 Prominente, Künstler und Kunstinteressierte in den Räumen der Langen Foundation zur Benefiz-Auktion „Kunst gegen Hunger“ zusammen. Das Ausstellungshaus liegt auf einer ehemaligen NATO-Basis und bildete mit seiner beeindruckenden Architektur ein gelungenes Setting für die Auktion von 45 Kunstwerken namhafter Künstler. Diese hatten ihre Werke kostenlos für den Kampf gegen den Hunger zur Verfügung gestellt. Mit der Benefiz-Auktion wurde die Summe von 236.600 Euro für ein Projekt der Welthungerhilfe im Sudan erzielt. Als exklusiver Cateringpartner der Langen Foundation sorgte lemonpie für die Bewirtung der Gäste.



Der Empfang der 224 Gäste und die Ausstellung der zu versteigernden Kunstobjekte fanden im Ausstellungsraum „Moderne 2“ der Langen Foundation statt, das Dinner im Raum „Moderne 1“. Die beiden acht Meter hohen Räume sind vom japanischen Stararchitekten Tadao Ando im Hinblick auf die sensible Einbettung in die umgebende Landschaft bewusst sechs Meter tief in die Erde gebaut worden und lieferten eine angemessene Kulisse für die Veranstaltung.



Der Gesamterlös des von ARTGATE Consulting und dem Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe organisierten Abends fließt in ein Projekt der Welthungerhilfe im Nordosten des Sudan. Im Red Sea State leiden besonders kleinbäuerliche Familien unter den Folgen von anhaltender Dürre, Hunger und Gewalt.



Über die Langen Foundation



Vor den Toren Düsseldorfs – im Kulturraum Hombroich – hat der japanische Stararchitekt Tadao Ando ein beeindruckendes Architekturerlebnis geschaffen. Das Haus der Langen Foundation ist seit September 2004 nicht nur eine erstklassige Adresse für Ausstellungen, sondern bietet auch ein exklusives Umfeld für Veranstaltungen. Die Architektur ist ein Meisterwerk aus Glas, Beton und Stahl, in dem die Besucher ein faszinierendes Spiel von Innen und Außen, Kunst und Natur, Licht und Schatten erleben. Wie an keinem anderen Ort bilden hier Kunst, Kultur und Kommunikation eine Einheit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (