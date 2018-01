Fit bleiben im Alter mit den Aktivreisen von Leitner Reisen

Mit seinem großen Angebot an aktiven Urlaubsreisen folgt Leitner Reisen dem gestiegenen Bedürfnis nach einem gesunden und aktiven Lebensstil. Wander- und Radreisen von Leitner erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und bedienen in ihrer einzigartigen Vielfalt die verschiedensten Interessen und Wünsche der Kunden.



In ganz Europa bietet das Unternehmen geführte Wanderungen und vielseitige Radtouren für jedes Bedürfnis an. Mit der bekannten Rundum-Sorglos-Garantie von Leitner gehören Leistungen, wie etwa die enthaltene Anfahrt und Hotelübernachtungen, zum Angebot stets dazu. Eine professionelle Reiseleitung mit viel Erfahrung ist ausschlaggebend um einen einzigartigen Aktivurlaub zu genießen. Der Erholung vom Alltagsstress und der Freude an Bewegung stehen damit nichts mehr im Wege.



Mit Leitners Organisationstalent und langjähriger Erfahrung zum perfekten Wanderurlaub



Mit dem komfortablen Luxus-Reisebus oder dem Flugzeug bringt das Reiseunternehmen seine Gäste zu den schönsten Wanderrouten in ganz Europa. Auf den traumhaften Alpenwanderungen durch die Schweiz oder Südtirol erleben Reisende eine einzigartige Nähe zur Natur. Das Wandern an den wunderschönen Bergseen und rauschenden Bächen bietet atemberaubende Ausblicke. Zum erholsamen Wanderurlaub in den Bergen gehört natürlich auch eine üppige Brotzeit in einer romantischen Almhütte.



Wer von der mediterranen Wärme des Südens angezogen wird, der kann mit Leitner Reisen einen unvergesslichen Wanderurlaub auf den sonnigen Inseln Madeira oder Rhodos erleben. Ebenso beliebt ist die wunderschöne Cinque Terre im italienischen Ligurien: Zwischen verträumten Küstenstädtchen führen die Wanderwege entlang der Steilküste durch die einzigartige Landschaft des UNESCO-Weltkulturerbes.



Weitere Informationen hierzu befinden sich im Internet auf www.leitner-reisen.de.



Unbeschwerte Fahrradreisen



Auch mit dem Fahrrad können Gäste von Leitner Reisen ganz Europa entdecken. Die kompetent geplanten Routen sind perfekt auf das Reisen mit dem Rad abgestimmt und bieten dank bester Organisation stets unbeschwerten Komfort und Erholung. Dank gut ausgesuchter Standorthotels ersparen Sie sich lästiges Koffer packen und Gepäck schleppen während der Reise.



Auf allen Strecken können Reisende das Tempo ganz für sich bestimmen und – etwa auf dem 300km langen Donauradweg von Wien nach Budapest – die einzigartige Umgebung genießen. Zu Leitners Highlights gehört immer wieder die fünftägige Rundtour um den Gardasee zur Zeit des Blütenzaubers. Hierbei fahren die Gäste unter den ersten wärmenden Sonnenstrahlen hindurch, genießen die Schönheit der blühenden Obstbaumwiesen und erleben die traumhafte Pracht des Frühlings in Südtirol.



Das befreiende Gefühl, jeden Tag an der frischen Luft und in der Natur verbringen zu können, macht die Fahrradreise zu einer unvergleichlich wohltuenden Erfahrung.



Alle wissenswerten Informationen zur Vorbereitung einer Fahrradreise können auf dem Leitner Touristik-Reiseblog aufgerufen werden.

LEITNER Touristik GmbH

Die Leitner Touristik GmbH mit Sitz im bayrischen Allersberg gehört zu den bundesweit führenden Veranstaltern von organisierten Bus-, Flug- und Schiffsreisen. Zum umfangreichen Reiseangebot zählen insbesondere viele Angebote für den Kundenkreis der "Best Ager".

