Pressemitteilung BoxID: 754252 (LEIFHEIT AG)

Leifheit AG hält ordentliche Hauptversammlung erfolgreich ab



Dividendenzahlung von 1,05 EUR je Stückaktie beschlossen

Neuer Aufsichtsrat gewählt, Dr. Günter Blaschke übernimmt Vorsitz

Alle Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit verabschiedet





Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat heute in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei rund 49%. Die Hauptversammlung beschloss die Ausschüttung einer Dividende von 1,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2018. Allen Beschlussvorlagen stimmte die Hauptversammlung mit großer Mehrheit zu.



Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand ausführlich über die operative und strategische Entwicklung des Leifheit-Konzerns im Geschäftsjahr 2018. Zugleich gab der Vorstand einen Ausblick auf wichtige strategische Initiativen im laufenden Geschäftsjahr 2019. So investiert Leifheit im Jahr 2019 verstärkt in die Marken und weitere Digitalisierung des Konzerns sowie den Ausbau des Geschäfts in Osteuropa. Zudem liegt das Augenmerk darauf, die Strukturen im Konzern effizienter zu gestalten, sowie den Kundennutzen der Kernprodukte weiter zu verbessern und diese sukzessive zu erneuern. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, bestellt.



Darüber hinaus wählte die Hauptversammlung Herrn Dr. Günter Blaschke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der WashTec AG, Herrn Georg Hesse, Vorsitzender des Vorstands der HolidayCheck Group AG, Herrn Karsten Schmidt, selbstständiger Unternehmensberater, sowie Herrn Dr. Claus-O. Zacharias, selbstständiger Unternehmensberater und ehemaliges Vorstandsmitglied der Leifheit AG, in den Aufsichtsrat. Im Rahmen der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Dr. Günter Blaschke zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Als Arbeitnehmervertreter machen Herr Joachim Barnert und Herr Thomas Standke den Aufsichtsrat komplett.



"Wir freuen uns, dass mit dem Amtsantritt von CEO Henner Rinsche zum 1. Juni 2019 der Vorstand vollständig besetzt sein wird. In neuer Formation sind wir gut aufgestellt, um die anstehenden Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat anzugehen und die bereits eingeleiteten strategischen Maßnahmen mit Nachdruck fortzuführen", so CFO Ivo Huhmann.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten werden auf der Website hv.leifheit-group.com veröffentlicht.



Über Leifheit



Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (