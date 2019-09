Pressemitteilung BoxID: 768687 (Lehnert Verlag)

Soirée mit Charly Lehnert

.



Freitag, 27. September 2019

19.00 Uhr

in der Güdingen Scheune



Kanalstraße 7, 66130 Saarbrücken-Güdingen

nahe Saarbahn-Bahnhof Güdingen



Sellemòòls im Saarland

und das „Traumschiff“ der 1950er Jahre“



Charly Lehnert entführt mit Lesungen aus seinen Büchern, mit Plaudereien und Chansons zur Gitarre in die 1940er /1950er und 1960er Jahre, in die Zeit seiner Kindheit und Jugend – sellemòòls in seiner Dudweiler Heimat.



Er erzählt von den Kriegsjahren im Saarland, von den beiden Evakuierungen, verbunden

mit Heimatverlust. Aber auch von den Zeiten des Wiederaufbaus, als es allen wieder besser ging und Hoffnung aufkeimte auf eine bessere und schönere Zukunft in der Heimat Saarland

Nach den Jahren, als das Saarland „autonomer“ Staat war, verdingte er sich neben seiner beruflichen Ausbildung auch als Musiker und verdiente seine ersten Brötchen Das war in der „goldenen“ Zeit der Tanzcafés, Orte zum Tanzen, Flirten und Kennenlernen.



Neben seinen Berichten und Lesungen von eigenen Geschichten wird Charly Lehnert den Gästen einige für die Zeit typische Schlager in Erinnerung rufen.

Wer Lust dazu hat, kann gerne mitsingen.



Veranstalter:

VHS im Regionalverband Saarbrücken

Der Eintritt ist frei





Ein Hut für Spenden an die VHS und für gute Zwecke geht herum.



Anmeldungen unter Tel.06805-207 860

