Die Vorlieben der Saarländer

Der Buchautor und Gitarrist Charly Lehnert verspricht gute Unterhaltung mit Lesungen aus seinen Büchern. Er berichtet von den Vorlieben der Saarländer und wie sie diese pflegen.



Mit Geschichten, Glossen und Gedichten in Hochdeutsch und saarländischen Mundarten zeigt Charly Lehnert, dass die Saarländer sehr wohl Vorlieben haben. Wenn auch auf eine besondere Art und Weise.



Dazu zählt er z.B. das Verreisen und gerne wieder heimkommen, Haus und Hof, Heimat und Geheichnis, Vereine und Feste, Essen und Trinken, Feiern und Kulinarisches wie Erfort, Bau und Kunz, aber auch Roschdwurschd, Kebap, Tapas, Lyoner, Gefillde, Dibbelabbes und Quetschekuche.



Beliebt sind bei Saarländern gute Posten, Freundschaften, Seilschaften, Kumpaneien, Image-Kampagnen usw. Auch von Sprachgewohnheiten wird die Rede sein, vom Bemühen um Hochdeutsch, mehr Französisch und Mehrsprachigkeit, um die Mundarten als ein gutes Stück Heimat.

Im Kontrast dazu steht aber vieles, was Saarländern leider oft fehlt, z.B. mehr Selbstbewusstsein, mehr Stolz auf das eigene Land und seine besondere Geschichte, auf das Erreichte in Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Kultur, auf eigene Lebensart und Mentalität.



Charly Lehnert ergänzt die Vorträge durch Lieder, Songs und Chansons.

Mitsingen und ist erwünscht.



Anmeldung empfohlen bei

Charly Lehnert, Tel.: 06805-207860

charly-lehnert@saarland-buch.de





Güdinger Kulturscheune

Kanalstraße 7

66130 Saarbrücken-Güdingen

nahe Saarbahn-Station

Güdinger Bahnhof

Eintritt: 5,00 Euro an der Abendkasse



Veranstalter:

VHS Volkshochschule Saarbrücken in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Kulturscheune Güdingen e.V.





