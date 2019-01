Ökonomische & individuelle Mehrfamilienhäuser in Holzfertigbauweise

29.01.19

Seit Jahren baut Lehner Haus in regelmäßigen Abständen Zwei-, Dreiund Mehrfamilienhäuser wie Apartments oder auch Reihenhäuser. Während das Zweifamilienhaus schon länger gebaut wird, kommt immer mehr auch das Mehrgenerationen-Haus in Frage mit drei oder mehr Wohneinheiten. Der Bau solcher Gebäude wird finanziell sehr gut gefördert.



Mittlerweile steigt in vielen Städten der Wohnungsbedarf sehr stark an. Viele Investoren legen ihr Vermögen heute auch in Mehrfamilienhäusern an und setzen auf die laufenden Mieteinnahmen. Aber auch Familienmitglieder bauen gemeinsam – aus Kostengründen oder um beieinander zu leben.



Im Rahmen der Energiewende werden die Vorschriften der Gesetzgeber in Sachen Ökologie und Energieeffizienz mittlerweile immer strenger. Deshalb baut Lehner Haus als Generalunternehmen für Häuser aus dem Holz-Fertigbau ökonomische, ökologische und individuelle Mehrfamilienhäuser. Die hohe Energieeffizienz der Häuser wird nicht nur den gesetzlichen Anforderungen gerecht. Je nach Bedarf der Bauherren wird das Energiesystem der Gebäude so geplant, dass die Genehmigung von Fördermitteln problemlos funktioniert.



Auch die Individualität der Gebäude von Lehner ist für Bauherren ein finanzieller Vorteil: Die Häuser werden den spezifischen Anforderungen im Detail so angepasst, dass eine zuverlässige Planung im Rahmen eines fixen Budgets zuverlässig möglich ist. Bauherren erhalten von Lehner Haus außerdem sehr detailliert ausgearbeitete Kostenpläne. Diese enthalten zum Beispiel die wichtigen Posten Keller und Bodenplatte, Außenanlagen und notwendige Parkplätze auf dem Grundstück, Garagen oder Carports. Bauherren oder Investoren erhalten auch bei Mehrfamilienhäusern eine Fix-Preisgarantie.



Sollten Familienmitglieder oder auch Freunde miteinander bauen, dann müssen die Voraussetzungen stimmen. „Die erste Voraussetzung ist natürlich, dass die beteiligten Familienmitglieder sich auch langfristig gut verstehen. Dann sind Mehrgeneartionenhäuser eine echte Bereicherung – zum Beispiel für Familientreffs“, sagt Thomas Lehner, Geschäftsführer von Lehner Haus. „Die anderen Vorteile liegen klar auf der Hand: Die KFW-Förderung ist sehr gut, die Gebäude erhalten einen doppelten Zuschuss. Man kann auch Einliegerwohnungen für ein Familienmitglied oder zur Vermietung an andere integrieren. Dann hat man eine gemeinsame Geldquelle. Außerdem ist das Haus für alle Fälle eine gute Altersvorsorge.“

(lifePR) (