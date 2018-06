Lehner Haus eröffnet edles Musterhaus in Günzburg

Lehner hat ein bezahlbares Zuhause entwickelt, eine Heimat für das Paar oder die Familie. Eine großzügige räumliche Offenheit sollte neben der Möglichkeit für persönliche Rückzugsorte realisiert werden. Die großzügigen Räume der Küche und des Esszimmers lassen Partys oder die Bewirtung von mehreren Gästen zu.



Es sollte nicht überdimensioniert, aber trotzdem großzügig gestaltet werden, so dass eine familiengerechte, heimelige Gemütlichkeit entsteht und trotzdem bei Besuchen der Familie oder von Freunden immer genügend Platz vorhanden ist. Deshalb sind einige Besonderheiten eingebaut worden, die variiert und auf Wunsch kombiniert werden können.— Die Highlights des neuen Musterhauses in Günzburg dürfen sich sehen lassen: Die einladende Eingangsüberdachung wurde mit ihren edlen Stahlplatten sehr filigran gestaltet und ansehnlich gelöst, das offene Entree mit einer Pfostenriegelkonstruktion belichtet die Galerie. Eine Betontreppe ist mit Schreiner-Einbauten geschmackvoll kombiniert worden und bietet darunter heimeligen Raum für den gemütlichen Rückzug oder als Sitzgelegenheit. Das vom Schreiner gestaltete Geländer rundet das gesamte Element harmonisch ab.



Besonders schön wirkt das Familienbad mit seinem ausgefallenen Werkbankwaschtisch. Das Schlafzimmer ist mit seiner gemütlichen Ankleide gut belichtet durch Dachflächenfenster von Velux, die einen imposanten Ausblick über den hohen Kniestock erlauben. Auch in den beiden Kinderzimmern sorgt ein hoher Lichteinfall für eine gute Atmosphäre. Und das Homeoffice im EG kann ganz einfach auch als Gästezimmer genutzt werden. Es ist direkt über den Eingangsflur erreichbar.



Ein ganz besonderes Highlight ist der raumerweiternde Wintergarten, welcher größtenteils des Jahres genutzt werden kann, obwohl er im Außenbereich liegt. In den Sommermonaten lässt sich diese Terrasse aufgrund der rahmenlosen, nahezu transparenten Schiebeelemente ganz öffnen. Selbstverständlich ist diese moderne Lösung mit einer Dachbegrünung ausgestattet worden. Viel Gemütlichkeit bringen auch die Massivholzdecke und der Rückzugsort im Sitzfenster, der sich Außen auch als interessantes Gestaltungsmerkmal in der Fassade abzeichnet. Hier die technische Merkmale:



- KFW40 Standard mit Photovoltaik und Batteriespeicher

- Luft-Wasserwärmepumpe

- Fußbodenheizung in der Fläche

- Zentrale Lüftungsanlage

- Haustechnikzentrale

- Smarthome-Lösungen



Eine Besonderheit: Die komplette Haustechnik der Fa. Vaillant wurde von Lehner in einer EnergieBOX mit geringstem Platzverbrauch entwickelt und im Werk inklusive Elektrotechnik vorinstalliert. Die Box wurde anschließend als fertige Haustechnikzentrale mit dem Kran in das Gebäude eingehoben.



Zahlreiche Elemente der Haustechnik lassen sich mit dem Tablet oder Smartphone regeln, da Lehner Haus Komponenten zur Steuerung von ambiHome eingebaut hat.



Lehner Haus feiert die Eröffnung am 26. Juni mit seinen Partnerunternehmen sowie zahlreichen Interessenten und Gästen.



Lehner Haus realisiert als Generalunternehmen für den Holzfertigbau Familienhäuser, Villen, Stadthäuser, Bürogebäude, Kindergärten und andere Objektbauten. Gegründet wurde der Betrieb 1963 als Zimmerei in Giengen-Burgberg. Heute beschäftigt die Firma über 110 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist längst über die Region hinaus gewachsen und in Musterhausparks in München (Poing), Frankfurt (Bad Vilbel), Stuttgart (Fellbach), Günzburg, Ulm sowie mit einem Lehner Haus forum in Heidenheim und Bad Waldsee präsent.

