LEHNER-HAUS GmbH

Lehner Haus realisiert als Generalunternehmen für den Holzfertigbau Familienhäuser, Villen, Stadthäuser, Büro- und Objektgebäude. Gegründet wurde der Betrieb 1963 als Zimmerei in Giengen-Burgberg. Heute beschäftigt die Firma über 110 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist längst über die Region hinaus gewachsen und in Musterhausparks in München (Poing), Frankfurt (Bad Vilbel), Stuttgart (Fellbach), Günzburg, Ulm sowie mit einem Lehner Haus forum in Heidenheim und Bad Waldsee präsent.



Im Bereich des Objekt- und Mehrfamilienhausbaus hat Lehner Haus unter anderem Bürogebäude, Fitnessstudios, einen Kindergarten in Passivbauweise und eine Kindertagesstätte, das Vereinsheim des FC Heidenheim, zahlreiche Apartments sowie Familien- und Mehrgenerationenhäuser geplant und realisiert. Regelmäßig werden Aufstockungen und Anbauten von Objektgebäuden und Wohnhäusern in Holzfertigbauweise geplant und realisiert.



Lehner-Haus legt Wert auf ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis sowie eine anspruchsvolle und individuelle Architektur in sorgfältigster Bauausführung. Die Ingenieure und Fachhandwerker arbeiten bauphysikalisch auf dem neuesten Stand der Technik und in modernsten High-End-Fertigungseinrichtungen. Auf diese Weise realisiert das Unternehmen Häuser nach den Förderkriterien der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Effizienzhäuser 40 und 55 (EnEv 2016) , Niedrigenergie- und Passivhäuser. Die Gebäude sind je nach Konstruktion ausgestattet mit ökologischen Lösungen für eine effiziente Ökonomie wie Solarthermie, Photovoltaik oder Wärmepumpen.



Bei der Auswahl und Verarbeitung der Materialen für Familienhäuser oder auch Kindergärten achtet Lehner auf sämtliche modernen ökologischen und ökonomischen Kriterien. Sowohl die Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau (GDF e.V.) als auch unabhängige Kontrollen durch das Fraunhofer Institut tragen zur Qualitätssicherung bei. Lehner-Haus gehört dem Arbeitskreis Biologie sowie dem DFV an (Deutschen Fertighausverband e. V.). Alle verwendeten Holzbauteile erhalten das gesetzliche Gütezeichen RAL für den "Holzhausbau". Lehner erhielt das Zertifikat für Niedrigenergie, den Holzbaupreis Baden-Württemberg und wurde mit dem "Haus des Jahres" ausgezeichnet. Thomas Lehner ist seit 2013 Ehrenpräsident des DHV (Deutscher Holzfertigbau Verband e.V.).