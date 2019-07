Pressemitteilung BoxID: 759831 (Lebensfreude Messen und Event UG)

5. Lebensfreude Festival: Glücklich am Meer!

9. - 11. August 2019 - Travemünde Brügmanngarten

3 Tage lang auf 10.000 qm - Open Air am Meer - Entspannen – Genießen und Wohlfühlen.

Und alles bei freiem Eintritt!



Das Lebensfreude-Festival, das größte Festival seiner Art in Europa, verbindet Feiern und Entspannen in einer idealen Kombination. Dazu verwandelt sich der Brügmanngarten in der Lübecker Bucht 3 Tage in ein großes Wohlfühlparadies.



„Ein ganzes Wochenende bietet das Lebensfreude Festival mit seinen über 80 Ausstellern 1000 Tipps für Gesundheit und Glück und 50 Live-Acts von Rock bis Pop bis hin zu sanften Klängen und Meditationen. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Außerdem im gibt es Mitmachyoga am Strand und im Yoga Space, vegetarische und vegane Leckereien sowie Bio-Säfte, - wein und -bier, auf dem Markt der Genüsse, Massagen, nachhaltige Mode und vieles mehr. Wir wollen die Besucher*innen glücklich machen“, sagt Geschäftsführerin Britta Gerdes.



Auf der Festivalbühne sind zu erleben: DJ VARGO mit seinem groovigen Sound, die Showkracher Scoville Drive mit den Hits von früher und heute, Show Cooking mit dem bekannten Ayurveda Koch Volker Mehl, das Gitarrenduo Guess und wunderschöne Seelenmusik von Baya sowie das Trio YANG mit seinem unverwechselbar entspannenden Sound. Geführte Meditationen sorgen für Tiefenentspannung und für gute Laune sorgt Frau Herr mit Ihrem Kabarettprogramm "Mehr vom Meer"!

Bei Flowbow können sich die Besucher im Bogenschießen üben, einen E-Skooter Test Parcours absolvieren und ein original Kneipp-Becken ausprobieren. Die Kleinen Festivalbesucher erwartet ein tolles Kinderprogramm.

Für den guten Zweck: Mit der Künstlerin Tila wird am 09.08., gemeinsam mit den Besuchern, ein Gemeinschaftsbild gemalt. Das bei dieser Charity-Aktion gesammelte Geld kommt dem Autonomen Frauenhaus in Lübeck zu Gute, um dort Frauen und Kinder in ihrer Grundversorgung zu unterstützen.



Daten und Fakten:



Wann:

09.-11. August 2019, Freitag: 12 - 22 h, Samstag: 11 – 22 h, Sonntag: 11 - 19 h



Wo:

Festival-Wiese, Am Brügmanngarten 1, 23570 Lübeck-Travemünde



Eintritt:

frei



Web:

www.lebensfreude-festival.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (