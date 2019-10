Pressemitteilung BoxID: 772503 (Le Royal Monceau - Raffles Paris)

Curry statt Christstollen

Ich bin dann mal weg: Mit den Festtags-Highlights genießen Paare und Familien im Raffles Seychelles entschleunigte Feiertage und einen besonderen Start ins neue Jahrzehnt

Bikini und Sonnenbrille statt Strickpullover und Bikerboots – im Raffles Seychelles auf Praslin stehen auch mitten im Winter alle Zeichen auf Sommer. Noch dazu setzt das Resort ganz auf Nachhaltigkeit, so dass Reisende mit der Weihnachtsfeier unter Palmen auch Gutes tun. Ob gerettete Aldabra-Riesenschildkröten füttern, im größten Pool der Seychellen im hoteleigenen Quellwasser schwimmen oder an den schönsten Stränden der Welt einen Bestseller lesen, während der Rest der Familie typisch lokale Bräuche kennenlernt – das ist Weihnachten auf den Seychellen, der wohl schönsten Inselgruppe im Indischen Ozean. Weitere Informationen und Buchungen unter www.raffles.com/seychelles.



Im Raffles Seychelles genießen Ruhesuchende nicht nur tropisches Klima und direkten Zugang zum malerischen Traumstrand, sondern dürfen sich auch auf besondere kreolische Festtags-Highlights freuen. Dabei wird vor allem das kulinarische Verwöhnprogramm großgeschrieben: Während der deutschsprachige Chefkoch Jenö Friedl im Restaurant Losean typisch lokale Weihnachtgerichte kredenzt, rundet die im kreolischen Stil gehaltene Celebration Delights Lounge den besonderen Festtag ab und hält internationale Desserts für den süßen Zahn bereit. Wer sich an den besinnlichen Tagen lieber durch Aromen ferner Länder probieren möchte, kommt in den Genuss verschiedener Themenabende: ob Spezialitäten aus dem Indischen Ozean, Geheimnisse aus der arabischen und asiatischen Küche oder würzige Tandoori-Gerichte – begleitet von Livemusik genießen Foodies auf der Takamaka-Terrasse ihre Lieblingsspeisen, während langsam das Farbspiel des Sonnenuntergangs beginnt. Für das perfekte Abendprogramm sorgt im Anschluss ein Blockbuster in der Danzil Bar, untermalt von Popcorn und Glühwein-Drinks. Wer lieber familiärer feiert, holt sich das Weihnachtsfest in die eigene Villa: Ob typisch kreolisch oder im gewohnten Stil wie zuhause – das Raffles Team schmückt das Urlaubsrefugium je nach Anlass und Herzenswunsch nach den eigenen Vorlieben und richtet alles für den besonderen Tag her.



Für den krönenden Abschluss des Jahres sorgt ein besonderes Silvesterhighlight: Begleitet von einem internationalen Buffet feiern Gäste bei der Full Moon Party in das neue Jahr – funkelndes Feuerwerk, musikalisches Programm und magische Performances dürfen dabei nicht fehlen. Auch die Kleinsten starten mit einmaligen Eindrücken in das neue Jahrzehnt: Von traditionellen kreolischen Spielen und Tänzen, selbstgemachten Peelings und Masken aus Schokolade über Fotoshootings und Kinderkochkursen bis hin zur aufregenden Ankunft vom Weihnachtsmann auf der Insel – das Raffles Team hält über die Feiertage ein spannendes Kids-Programm bereit. Wer das Raffles Festtagsangebot bis zum 8. Dezember 2019 in der Ocean View Pool Villa und Panoramic Pool Villa inklusive Frühstück bucht, erhält bei einem Aufenthalt von mindestens fünf Nächten zehn Prozent Rabatt.



Über Raffles Seychelles



Willkommen im Paradies: Das edle Raffles Seychelles liegt auf der Insel Praslin mit Blick auf den Indischen Ozean. Ausschließlich Villen warten hier auf Gäste, die die einmalige Natur der Seychellen lieben. Der Nationalpark Vallée de Mai ist nicht nur Heimat der Seychellenpalme Coco de Mer, sondern auch ein UNESCO Weltnaturerbe. Egal, ob Honeymooner, Gourmet oder Abenteurer – im Raffles Seychelles kommen alle auf ihre Kosten. Direkt ums Eck liegt einer der bekanntesten Strände der Welt: Anse Lazio. Absolute Privatsphäre garantieren die 86 Villen, die alle einen eigenen Pool und einen Traumblick bieten. Das gilt auch für die Restaurants, wo das Beste der lokalen Küche der Seychellen mit internationaler Gourmetküche verschmilzt.

