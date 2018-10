Von wegen Kryptowährung: Beim Geld sind die jungen Erwachsenen konservativ

26.10.18

Ein Großteil der jungen Erwachsenen legt zumindest gelegentlich Geld für Unvorhergesehenes beiseite. Wichtigste Sparziele sind das eigene Zuhause, der nächste Urlaub, die Altersvorsorge und das Auto. Das ergab eine Online-Umfrage im Auftrag der LBS unter 500 Azubis, Studierenden und Berufstätigen im Alter von 18 bis 29 Jahren.



„Bei der Wahl der Finanzprodukte bleibt die junge Generation konservativ“, stellt LBS-Sprecher Dr. Christian Schröder fest: Girokonto, Sparbuch, Bausparen, Tagesgeld und Aktiendepot lautet hier das Ranking. Zwar hat sich jeder zweite schon einmal mit Kryptowährung beschäftigt. Aber lediglich ein Drittel der jungen Erwachsenen zahlt derzeit überwiegend bargeldlos. „Ganz auf Scheine und Münzen würde nicht einmal jeder Fünfte verzichten“, so Schröder.



„Transparent“, „sicher und vertrauenswürdig“ sowie „nachhaltig“ lauten die am häufigsten genannten Anforderungen an ein attraktives Sparprodukt. Nur zwei von fünf Befragten fühlen sich in Finanzfragen wirklich sicher, ein Drittel sogar sehr unsicher. Rat holen sie sich deshalb im Internet (59%), bei den Eltern (56%) und vom Bankberater (44%).

