LBS West: Immobilien sind der Wachstumstreiber

10.01.19

Mit Rückenwind startet die LBS West ins Jubiläumsjahr – die Bausparkasse wurde vor 90 Jahren gegründet. „Gute Ideen veralten nicht“, sagt LBS-Chef Jörg Münning und verweist auf den Grundgedanken des Bausparens: gemeinsam weitgehend unabhängig von den Kapitalmarktrisiken für das Ziel der eigenen vier Wände zu sparen. Und so schlossen im vergangenen Jahr über 154.000 Kunden Bausparverträge mit einem Volumen von 7,5 Mrd. Euro ab (+ 7,1 %). Insgesamt investierten LBS-Kunden 2018 in NRW rund 3,2 Mrd. Euro (+ 10 %) in den Neubau und Kauf von Wohnungen sowie in deren Umschuldung und Modernisierung.



Zentraler Wachstumstreiber der Unternehmensentwicklung ist mehr denn je die Immobilie. Die LBS Immobilien NordWest konnte zusammen mit den Sparkassen allein in Nordrhein-Westfalen über 10.000 Objekte im Wert von 2,4 Mrd. Euro (+ 10 %) vermitteln – das beste Vertriebsergebnis seit Gründung der Gesellschaft. „Daraus ergeben sich mindestens 100.000 Kontakte mit Interessenten für Wohnimmobilien, die wir auch dann für eine Finanzierung im Sparkassenverbund gewinnen wollen, wenn sie sich für ein anderes Objekt entscheiden“, erläutert Münning die Strategie seines Hauses.



Zum wichtigen Standbein entwickelt sich zudem die erst gut ein Jahr junge Tochtergesellschaft Forum Direktfinanz GmbH. Die Online-Plattform versorgt freie Vermittler mit Immobilienfinanzierungen. Die rund 350 vertraglich angebundenen Vermittler haben zusammen mit den über 500 LBS-Finanzierungsberatern bereits Finanzierungen in Höhe von 1 Mrd. Euro beantragt. Ein Baufinanzierungsvolumen von 330 Mio. Euro wurde – zumeist an Sparkassen – vermittelt.

