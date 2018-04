Münchner Flughafen-Wachstum beflügelt den bayerischen Logistikmarkt

Das Wachstum der Luftfracht am Münchner Flughafen zeigt die wachsende Nachfrage bei bayerischen Spediteuren: „Unser Air Cargo-Geschäft wächst.“



Das Frachtgeschäft des Münchner Flughafens hat 2017 eine neue Höchstmarke erreicht: „Der Cargo-Umschlag, also das aus Luftfracht und Luftpost gebildete Gesamtaufkommen, stieg um 7,1 Prozent auf 379.000 Tonnen“, sagte Michael Kerkloh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG) heute (11.04.2018) auf der Jahrespressekonferenz in München. Damit wuchs das Aufkommen an Fracht noch stärker als bei den Passagieren.



Der Landesverband der Bayerischen Spediteure e.V. (LBS) teilt die positive Nachricht der FMG. „Ein Plus von 25.000 Tonnen Luftfracht am Flughafen be-deuten zusätzliche 25.000 Tonnen Geschäft durch unsere Mitglieder, die Sen-dungen über das bayerische Drehkreuz umschlagen“, kommentiert Sabine Leh-mann, Geschäftsführerin des LBS, die Zahlen.



Schon seit Jahren befänden sich die Cargo-Zahlen am zweitgrößten deutschen Flughafen im Aufwind: „Daran spürt man die Dynamik der bayerischen Export-wirtschaft, aber auch die immer bessere Vernetzung des Flughafens mit dem Weltluftverkehr“, so Lehmann. „Die Nachfrage aus der Wirtschaft nach entspre-chenden Dienstleistungen nimmt zu, das Segment Luftfracht wächst in Bayern kontinuierlich weiter.“ Umso wichtiger ist es aus Sicht des LBS, dass es bald zu einer Entscheidung über die dritte Start- und Landebahn kommt, um der Logistik-branche und der Exportwirtschaft Planungssicherheit zu geben.

LBS - Landesverband Bayerischer Spediteure e.V.

Der LBS - Landesverband Bayerischer Spediteure e.V. vertritt als bayerischer Branchenverband die Interessen von ca. 450 Unternehmen aus dem gesamten Spektrum des Speditions- und Logistikgewerbes als "Architekten des Verkehrs". Der Verband repräsentiert die Unternehmen im Bereich logistischer Dienstleistungen, des La-gergeschäftes und der Kontraktlogistik, im Straßengütertransport, im Möbel- und Umzugsverkehr, in der Luft-fracht, im Schienengüterverkehr sowie bei der Befrachtung von See- und Binnenschifffahrt.

