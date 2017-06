Franz-Josef Grasmann einstimmig in das LBO-Präsidium gewählt

Franz-Josef Grasmann (66), Busunternehmer aus Hafenlohr, wurde in der Sitzung des Vorstandes des Landesverbandes Bayerischer Omnibusunternehmen e.V. (LBO) am 20.2.2017 in München in das Präsidium gewählt. Franz-Josef Grasmann ist bereits seit 1995 als Bezirksvorsitzender von Unterfranken Mitglied im LBO-Vorstand und vertritt dort die Interessen der rund 180 unterfränkischen Busunternehmer/Innen.



Dem LBO-Präsidium gehören damit an:



Dr. Ing. Sandra Schnarrenberger, Neu-Ulm (Präsidentin)

Hans Baumann, München (Vizepräsident)

Hans Amberger, Rottenburg/Laaber (Vizepräsident)

Franz-Josef Grasmann, Hafenlohr (Schatzmeister)

Rechtsanwalt Horst Schilling, München (Geschäftsführendes Präsidialmitglied)



Seit 1946 bündelt und vertritt der LBO die Belange der rund 1.200 bayerischen Busunternehmen, die mit 17.000 Beschäftigten und 10.000 Bussen im Nah-, Schüler-, Fernund Reisebusverkehr tätig sind.













