EZB-Ratssitzung: Euro-Stärke im Blick

Julien-Pierre Nouen, Chef-Wirtschaftsstratege bei Lazard Frères Gestion, kommentiert das Ergebnis der heutigen EZB-Ratssitzung:



Wie erwartet hat die EZB keine Änderungen ihrer geldpolitischen Linie angekündigt. Im Eingangsstatement nahm EZB-Chef Mario Draghi sehr früh Bezug auf die Stärke des Euros. Dabei erwähnte er die hohe Volatilität des Wechselkurses, ohne weiter darauf einzugehen. Die Frage nach der Strategie für die Zeit nach September dieses Jahres blieb unbeantwortet. Neue Beschäftigungszahlen im März könnten der Notenbank möglicherweise die Gelegenheit bieten, ihr Erwartungsmanagement anzupassen und erste Hinweise zu geben, wie es ab September weitergeht.



Da das Wirtschaftswachstum im Euroraum aktuell weitestgehend aus eigener Kraft erfolgt, dürfte eine sukzessive Veränderung der Geldpolitik die Konjunktur nicht nennenswert beeinträchtigen.

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH

Lazard Fund Managers ist die Vertriebsorganisation von Lazard Frères Gestion und Lazard Asset Management und vertreibt OGAW-Fonds an Kunden in Kontinentaleuropa.



Lazard Frères Gestion (LFG) mit Sitz in Frankreich ist seit 30 Jahren auf die Vermögensverwaltung für institutionelle und private Investoren spezialisiert.



Lazard Asset Managament (LAM) mit Sitz in New York ist eine indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd (NYSE: LAZ). LAM bietet Kunden weltweit eine breite Palette von Aktien- und Anleihefondslösungen sowie alternative Investmentprodukte.



LAM und die dazugehörigen vermögensverwaltenden Unternehmen innerhalb der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in Höhe von 238 Milliarden US-Dollar (Stand 30. September 2017). Die Gruppe bietet sowohl traditionelle als auch alternative Investment-Services in Form von globalen, regionalen und Länder-spezifischen Strategien für eine Vielzahl von Kunden. Der Vermögensverwaltungsarm der Gruppe ist in 14 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika und Australien vertreten.



Weitere Informationen über Lazard finden Sie auf www.lazardassetmanagement.com/.... Folgen Sie Lazard über @Lazard.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren