Daniela Weißenborn ist neue Leiterin Drittvertrieb bei Lazard Asset Management Deutschland

Lazard Asset Management Deutschland (LAM GmbH) beruft Daniela Weißenborn zur neuen Leiterin Drittvertrieb. Von Frankfurt aus ist Weißenborn für den Wholesale-Vertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich.



„Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Family Offices, Privatbanken und institutionellen Kunden wird Daniela Weißenborn wesentlich dazu beitragen, dass wir unsere Wachstumsziele in Deutschland und Österreich umsetzen“, sagt Andreas Hübner, Geschäftsführer der Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. „Ihre umfassende Branchenkenntnis und Erfahrung passen zu unserem Anspruch, allen unseren Kunden exzellenten Service zu bieten.“



Weißenborn wechselt von Metzler Asset Management. Dort war sie als Leiterin des Bereichs Banken, Vermögensverwalter und Family Offices in Europa tätig. Zuvor hatte sie Positionen bei Threadneedle Portfolio Services Limited, Allianz Global Investors und der Commerzbank inne.

