Genussreich den Frühling genießen beim kulinarischen Event "Wein & Sound" am 3. März im Käsbergkeller in Mundelsheim Verkosten und Schlemmen angesagt / Drei Gruppen sorgen für Stimmung

Genießer haben sich den Termin im Kalender dick angestrichen. Am Samstag, 3. März 2018, ist es wieder soweit: Dann können Freunde der Mundelsheimer und Lauffener Weine beim beliebten kulinarischen Event „Wein & Sound“ im Käsbergkeller Mundelsheim in fröhlichen Runden auf den Frühling anstoßen. In der außergewöhnlichen und extravaganten Atmosphäre des historischen Gewölbekellers sind während der exklusiven Rundreise der Sinne Verkosten, Schlemmen und Genießen angesagt. Für den stimmungsvollen Sound sorgen die Gitarrenklänge der Gruppe „The GATS“, die Musik von „Mr. Sax“ und die Rock- und Pop-Hits von „ARROWHEAD“.



Neben vielen schwäbischen Leckereien werden den Besuchern im besonderen Ambiente des Käsbergkellers die ersten Weine des neuen Jahrgangs 2017 kredenzt. Auch die Favoriten für den Sommer 2018 können verkostet werden - wie beispielsweise der fruchtige Mundelsheimer Acolon Rosé mit Nachhall oder der gehaltvolle, frische Mundelsheimer Grauburgunder. Auch die anderen Weine aus dem vielfältigen Sortiment der Lauffener und Mundelsheimer Weingärtner laden zum Probieren ein.



Tradition hat bei „Wein & Sound“ in der Mundelsheimer Kelter auch die Kulinarik. Die als Finger Food servierten, in liebevoller Handarbeit hergestellten Köstlichkeiten lassen den Rundgang durch den Keller zu einem lukullischen Spaziergang werden. Auch im Festsaal warten Spezialitäten auf die Gäste: Von der Gemüselasagne über gefüllte Kartoffeltaschen bis zum typisch schwäbischen Schnitzel mit Kartoffelsalat reicht das Angebot für jeden Geschmack.



Der Eintritt für „Wein & Sound“ am 3. März (17 Uhr) in der Mundelsheimer Kelter kostet 22 Euro inkl. aller Weinproben und Snacks. Die Bewirtung im Festsaal ist darin nicht enthalten. Für den Keller gilt die Einlassbeschränkung ab 16 Jahren.

