CGM GENIUS®: Wie funktioniert effiziente Apothekenwerbung im Internet?

Nach wie vor investieren viele Apotheker ihr gesamtes Werbebudget hauptsächlich in gedruckte Unterlagen wie z.B. Kundenzeitschriften, Anzeigen oder Flyer. Doch das Geld ist nicht bei jeder Maßnahme sinnvoll angelegt. Aufgrund hoher Streuverluste entsprechen Kosten und Nutzen nicht immer dem gewünschten Verhältnis. Im Vergleich ist digitale Werbung zielgenau und damit deutlich kosteneffizienter. Wer jedoch noch immer denkt, online zu werben ist kompliziert, und erfordert umfassende marketingspezifische Fachkenntnisse, der darf nun umdenken. Mit CGM GENIUS® ist digitale Werbung funktional und exakt.



Weil der Wettbewerbsdruck auf Apotheken steigt, spielen innovatives Marketing und eine erfolgver­sprechende Werbung eine zunehmend größere Rolle. Damit die „Reklame“ dabei nicht nur im Telefonbuch oder in der Tageszeitung gefunden wird, sollten Apotheker auch Werbemaßnahmen in digitale Medien mit einplanen. Denn während klassische Werbung eine breite Zielgruppe relativ ungenau anspricht, adressiert digitale Werbung ganz gezielt eine bestimmte Zielgruppe. Doch wie funktioniert digitale Werbung genau? Grundsätzlich werden das Surfverhalten und die aufgerufene Seiten eines Internetnutzers festgehalten. Gleichzeitig werden Teile der auf Internetseiten angezeigten Flächen als buchbare, digitale Werbebanner vermietet. Somit ist jeder Internetnutzer auch potenzieller Empfänger für digitale Werbung. Das Grundprinzip der digitalen Werbemaßnahmen funktioniert gerade deshalb so präzise, weil eine Werbung nur dann ihre spezifische Zielgruppe anspricht, wenn diese gerade aktiv nach Produkten oder Dienstleistungen sucht, oder in vorherigen Internetsitzungen danach gesucht hat. Wenn der potentielle Kunde Angebote erhält, die seinen Bedürfnissen entsprechen, empfindet er die Werbung als hilfreich und widmet ihr seine Aufmerksamkeit. Diese passgenaue, individuelle Information ist somit der Schlüssel zum Konsumenten und das Lockmittel in die Apotheke.



Grundsätzlich kann jedes Unternehmen Werbebanner im Internet buchen, also auch jede Apotheke. Gegenüber anderen Unternehmen, die Banner-Werbung betreiben, verfügen Apotheken jedoch meist nicht über die relevanten Fachkenntnisse rund um das Thema Digitale Werbung. Ebenso selten haben Apotheker Zugriff auf ein vorhandenes Netzwerk an Media-Agenturen oder Grafik-Dienstleistern. Auf Basis dieser und anderer Besonderheiten hat LAUER-FISCHER die digitale Werbeplattform CGM GENIUS® konzipiert, um ganz speziell Apotheken bei ihrer Online-Werbung zu unterstützen bzw. es ihnen erstmalig zu ermöglichen online zu werben. Das den Apotheken bei der Buchung auf CGM GENIUS® zur Verfügung gestellte Netzwerk an Vermarktern deckt über 80 Prozent der nachweislich Reichweiten-starken Internetseiten in Deutschland ab. Damit erscheinen die Banner der Apotheken auf einer Vielzahl der "großen" deutschen Internetseiten.



Um Streuverluste dabei möglichst gering zu halten, soll die digitale Werbung der Apotheke nur Nutzern angezeigt werden, die über ein gewisses Interesse für das Thema Gesundheit oder das Angebot von Apotheken verfügen, gleichzeitig aber auch potentielle Käufer in der werbenden Apotheke sind. Eine Apotheke, die beispielsweise in München eine Kampagne wie z. B. für Apotheker ohne Grenzen, eine besondere Beratungsleistung, Sonnenschutz oder Reiseberatung wirbt, sollte von Internetnutzern im Münchner Stadtgebiet gesehen werden, und nicht in Hamburg. Damit diese geographische Zuordnung ohne Zutun der Apotheke stattfindet, verfügt CGM GENIUS® über ein voreingestelltes Regio Targeting, basierend auf den Postleitzahlengebieten der Bundesrepublik Deutschland. Je nach Bevölkerungsdichte der umliegenden PLZ-Gebiete einer Apotheke, werden die Banner den Internetnutzern in einem Radius von i. d. R. 2 km um die Apotheke in Städten und bis zu ca. 20 km in ländlicheren Gebieten angezeigt.



Zusammengefasst zeigt sich: Einen einfacheren Zugang zur digitalen Werbewelt gibt es nicht. CGM GENIUS® ist eine Plattform für digitale Apothekenwerbung, mit der Apotheker eigenständig und im Handumdrehen professionelle, integrierte Digital-Kampagnen erstellen und veröffentlichen können. Das bringt mehr Kunden in die Apotheke, steigert den stationären Abverkauf und positioniert die Apotheke darüber hinaus ganz neu am Markt. Das Beste dabei: Apotheker müssen mit CGM GENIUS® für Werbung nicht mehr Geld als bisher ausgeben, stattessen setzen sie das vorhandene Budget einfach effizienter ein.



Über die CompuGroup Medical Deutschland AG



Die CompuGroup Medical Deutschland AG ist eine Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE, einem weltweit führenden eHealth Unternehmen. Die CGM Deutschland richtet ihre Kerntätigkeiten auf die Konzeption und Entwicklung effizienzsteigernder Produkte, Dienstleistungen und Technologien für das gesamte deutsche Gesundheitswesen. Und dies mit großem Erfolg!



Nahezu jeder zweite Arzt in Deutschland arbeitet bereits täglich mit den sicheren Medizinischen Informations-Technologien der CGM Deutschland im perfekten Zusammenspiel mit den marktführenden Arzt- und Zahnarztinformationssystemen wie CGM ALBIS, CGM M1 PRO, DATA VITAL, CGM MEDISTAR, CGM TURBOMED, CHREMASOFT und CGM Z1.



Die CompuGroup Medical Deutschland AG bietet aber auch für die Bereiche MVZ, Soziale Einrichtungen, Labore sowie Fach- und Rehakliniken perfekte Lösungen für effizientes und sicheres eHealth-Management.



Ferner wird mit CGM LIFE eine Gesundheitsplattform zur Verfügung gestellt, mit der eine neuartige Kommunikation zwischen Leistungserbringer und Patient intersektoral ermöglicht wird. CGM LIFE bietet auch Gesundheitsservices um die eigene Gesundheit zu erhalten, gesund zu werden bzw. seine Gesundheit zu managen.



Die Produkte und Dienstleistungen der CompuGroup Medical Deutschland AG stehen für intelligente und übergreifende Kommunikations- und Vernetzungslösungen und verbinden Ärzte aller Fachrichtungen, Krankenhäuser, Apotheken, soziale Einrichtungen und Kostenträger. TELEMED, als marktführender KV-SafeNet Provider, stellt den Teilnehmern im Gesundheitswesen hierzu eine datenschutzkonforme Plattform zur Online-Kommunikation bereit, zukünftig auch im Rahmen der Telematik Infrastruktur. Mit Instrumenten für eine effiziente Vertrags- und Versorgungssteuerung und Softwarelösungen zur Optimierung von Verwaltungsprozessen eröffnen sich zudem neue Wege zu erheblichen Einsparungspotenzialen..



Das gemeinsame Merkmal aller Produkte im Portfolio der CompuGroup Medical Deutschland AG ist die sektorenübergreifende, sichere und datenschutzkonforme Kommunikation. Mit unseren Technologien ist eine Vernetzung der Teilnehmer des deutschen Gesundheitswesens schon heute möglich.

LAUER-FISCHER GmbH

Seit mehr als 6 Jahrzehnten ist LAUER-FISCHER das Synonym für ganzheitliche Apotheken-Kompetenz. Die LAUER-TAXE®, bis heute gültiges Standardwerk der Arzneimittel-Information, war der erste Meilenstein einer Innovations-geschichte, die das Gesicht der Apotheke immer wieder verändert, geprägt und neue Maßstäbe gesetzt hat. Zusammen mit der durch 14 Niederlassungen garantierten Marktnähe und der daraus resultierenden zuverlässigen Servicequalität hat sich LAUER-FISCHER damit eine Vertrauensbasis bei der Apothekerschaft erarbeitet, die oft schon über Generationen hinweg Bestand hat. Vertrauen mit besten Perspektiven, denn die umfassende Kenntnis aller Apotheken-Prozesse und die praxisorientierte Innovationskraft machen die Entscheidung für Softwareprodukte von LAUER-FISCHER zu einer nachhaltigen Investition in Zukunftssicherheit. Und da die mehr als 4.000 Kunden durch die Zugehörigkeit von LAUER-FISCHER zur CompuGroup Medical Zugang zu den weltweit modernsten eHealth-Technologien haben, sind sie für die immer enger vernetzte Zukunft des Gesundheitswesens bestens gerüstet.

