Making of: Masi

26.11.18

Die traditionellen Masi-Muster haben auf den Fidschi-Inseln eine besondere Bedeutung. Neugeborene werden in die prunkvoll bedruckten Decken eingewickelt, sie schmücken die Hütten bei Feierlichkeiten wie Geburtstagen und Hochzeiten und bedecken den Körper schließlich auf seiner letzten Reise ins Jenseits. Im Cultural Village auf Laucala Island dürfen Gäste in die Traditionen der Fidschis eintauchen und lernen von den Einheimischen vor Ort, wie neben dem traditionellen Masi, welches auf einen „Tapa“-Rindenbaststoff gedruckt wird, auch Körbe und Matten mit den Rohstoffen der Insel von Hand hergestellt werden. Weitere Informationen unter www.laucala.com.



Um die Masi-Drucke herzustellen, verwenden die Einheimischen die äußere Rinde von acht bis zehn Monate alten Maulbeer-Bäumen. Diese zerlegen sie in ihre einzelnen, dünnen Fasern und breiten diese anschließend überlappend auf einer flachen Oberfläche aus. So trocknet das Gewebe in der strahlenden Sonne der Südsee, bevor es mit Hilfe von Schablonen aus Bananenblättern mit klaren, sich wiederholenden Mustern verziert wird. Die Muster unterscheiden sich je nach Lage und Tradition der Dörfer und sind in Weiß, Schwarz und Braun gehalten.



Die Herstellung aller Kunstwerke auf Laucala findet traditionell in der „Vale ni Bose“ des Dorfes statt, dem Zentrum für Zeremonien und Handwerk. Die Einwohner fertigen hier auch Körbe aus gekochten und gepressten Blättern des auf der Insel wachsenden Pandanus-Baumes an. Hierbei gilt: Je feiner und enger das Endprodukt geflochten ist, desto wertvoller ist es. Für die Herstellung der Matten benutzen die Künstler neben Pandanus- und Salzwiesenblättern auch bunte Garne, um den beigen, braunen und schwarzen Tönen etwas Farbe zu verleihen und die Matten mit Fransen zu schmücken. Die handgemachten Kunstwerke sind ein beliebtes Hochzeitsgeschenk auf den Fidschi-Inseln – oder ein Erinnerungsstück an einen Traumurlaub auf der Privatinsel Laucala Island.

