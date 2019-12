Pressemitteilung BoxID: 780549 (Larbig & Mortag Immobilien GmbH)

PREVIEW: Bonner Büromarkt 2019 - die Zahlen

Büromarkt Bonn 2019

Zu Ende des Jahres 2019 geben die Gewerbespezialisten von Larbig & Mortag Immobilien aus Bonn, exklusiver Partner der NAI apollo group, einen „vor-ab-Blick“ auf das Vermietungsgeschehen der zurückliegenden zwölf Monate. Trotz zurückhaltenden Prognosen zum Ende des Vorjahres 2018 wird der Gesamtflächenumsatz wieder im sechsstelligen Bereich ermittelt werden können. Es ist derzeit von einer Vermietungsleistung von knapp unter 110.000 m² (2018: 124.300 m²) auszugehen. Umsatztreiber waren im Jahr 2019 verschiedene Großabschlüsse über 10.000 m² - die Gesamtanzahl der ermittelten Mietvertragsabschlüsse wird im Vergleich zum Vorjahr (2018: 100 ermittelte Abschlüsse) ansteigen.Weitere Markteindrücke:



Bonner Innenstadtbereich mit mehr als 50,0 Prozent des Gesamtflächenumsatzes

Durch die starken Teilmärkte „Zentrum“ (circa 23.000 m²) „Weststadt“ (circa 19.000 m²) und „Nordstadt“ (circa 17.500 m²) wird die gesamte Bonner Innenstadtlage mehr als 50,0 Prozent der in 2019 erzielten Gesamtvermietungsleistung ausmachen. Das ehemalige Regierungsviertel kann aktuell mit einem Flächenumsatz von rund 26.000 m² ermittelt werden.



Weiterhin zu niedriger Leerstand

„Derzeit gehen wir von einer Leerstandsquote im Bereich von 2,20 Prozent aus – ABER der Markt tritt den Jahreswechsel mit einer Vielzahl an sehr verbindlich laufenden Vertragsgesprächen an. Diese befinden sich größtenteils kurz vor Abschluss. Wir gehen davon aus, dass in den ersten Monaten des neuen Jahres 2020 fast 18.000 m² angemietet werden – dann liegt die Quote schon wieder bei fast 1,70 Prozent“, so Hendrik Heßlenberg, Geschäftsführer der Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH.



Höchst- und Spitzenmiete steigen weiterhin – Durchschnittsmiete konstant

Durch die Angebotsverknappung der letzten Jahre war eine Erhöhung der Durchschnittsmiete zu prognostizieren. Wie auch in den zurückliegenden Jahren, zeichnet sich ab, dass eine hohe Anzahl an Mietvertragsabschlüssen unter der Durchschnittsmiete durchgeführt worden sind. Es kann von einer Durchschnittsmiete von circa 12,00 EUR/ m² ausgegangen werden – je nach Flächengrößen, variiert diese jedoch sehr stark und liegt deutlich höher. Die Höchst- und Spitzenmieten können zum jetzigen Erhebungspunkt schon sehr genau benannt werden und wurden erneut in Mietobjekten des Bonner Immobilienentwicklers Marc Asbeck mit 28,50 EUR/ m² und 26,33 EUR/ m² ermittelt.



Wie gewohnt wird der gesamte Bonner Büromarktbericht der Gewerbespezialisten von

Larbig & Mortag Immobilien, in den ersten Januarwochen veröffentlicht und auf der Internetseite des Unternehmens, www.larbig-mortag.de, zum Download zur Verfügung gestellt.





