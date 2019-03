Pressemitteilung BoxID: 745879 (Larbig & Mortag Immobilien GmbH)

Larbig & Mortag startet fulminant ins Jahr 2019 - ca. 22.000 m² vermittelte Bürofläche in Köln

Büromarkt Köln 2019

Im Zuge zweier exklusiver Leadmakleraufträge kann die Larbig & Mortag Immobilien GmbH – exklusiver Partner der NAI apollo group – zwei Großvermietungen bekannt geben.



Bei den beiden Leadmaklermandaten handelt es sich um ein Neubauprojekt und eine Bestandsimmobilie in Köln. Für beide Aufträge entwickelte die Larbig & Mortag Immobilien GmbH maßgeschneiderte Vermarktungsstrategien im Rahmen des Konzeptes „Eigentümerservice Plus“.



Bei dem Neubauprojekt „kite“, welches die Landmarken AG realisieren wird, handelt es sich um einen Bürokomplex, der mit insgesamt rund 23.000 m² Mietfläche in Köln-Ossendorf entstehen wird. 75% und somit rund 16.000 m² konnten nun bereits vor Baubeginn langfristig an einen öffentlichen Träger vermietet werden. Hier war die Larbig & Mortag Immobilien GmbH sowohl auf Eigentümer- als auch auf Mieterseite vermittelnd und beratend tätig. Somit verfügt das Projekt noch über rund 7.000 m² freie Mietfläche im Baukörper C.



Die Bestandsimmobilie „Pier15“ mit insgesamt rund 6.300 m² Mietfläche befindet sich im Bereich des Kölner Rheinauhafens. Das Leadmaklermandat über das markante und moderne Bestandsgebäude in direkter Lage am Yachthafen konnte durch die Anmietung eines Single-Tenants erfolgreich vollvermietet und abgeschlossen werden. Bestandteil des Auftrages war neben der Vermietung die Repositionierung der Immobilie durch den Aufbau einer neuen Marketingstrategie. Hierzu wurde die Marketingagentur Königsgold von Larbig & Mortag Immobilien eingebunden. Darüber hinaus wurden eine Ausschreibung und die Koordination von Architekturleistungen für die Interessentenbegleitung durchgeführt.



Klaus Jungk, Leiter des Objektmanagements Gewerbeimmobilien bei der Eigentümergesellschaft Konzern Versicherungskammer: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Larbig & Mortag ein maßgeschneidertes Vermarktungskonzept für die Immobilie entwickeln und diese somit erfolgreich am Markt platzieren und vollvermieten konnten."



Larbig & Mortag war auf Seite der Eigentümergesellschaft vermittelnd und beratend tätig.



Bei beiden Vermietungen handelt es sich um langfristige Mietverträge.

