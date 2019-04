Pressemitteilung BoxID: 746732 (Larbig & Mortag Immobilien GmbH)

Das neue Gesicht in Beuel - Larbig & Mortag aus Bonn startet die Vermarktung mit der Landmarken AG

Büroimmobilienmarkt Bonn 2019

Frischer Wind in Beuel – das im September 2018 an die Landmarken AG verkaufte Bürohaus „An der Küppe 2“ in Bonn-Beuel wird durch den Projektentwickler aus Aachen umfangreich revitalisiert. Neben der Modernisierung der Innenräume zu zeitgemäßen Arbeitswelten, erhält das Objekt ebenso eine neue Fassade.



Zu Anfang April 2019 erfolgt der Startschuss für die Vermarktung des rund 9.000 m² großen Bürohauses. Die Spezialisten von Larbig & Mortag aus Bonn, exklusiver Partner der NAI-apollo group, beraten den Vermieter aus Aachen als Lead-Makler. Das Bürohaus ist noch bis Sommer dieses Jahres vollständig an einen Nutzer der Öffentlichen Verwaltung vermietet. Ab Herbst 2019 beginnen die umfangreichen Anpassungsmaßnahmen, um dem Bonner Büromarkt attraktive und den heutigen Anforderungen entsprechenden Büroflächen zuführen zu können. „Durch das neue Gesicht, das wir hier schaffen, werten wir den Standort auf und können einen Beitrag dazu leisten, die hohe Nachfrage nach wertigen Büroflächen zu befriedigen“, sagt Landmarken-Projektleiterin Frederike Stark. „Wir beobachten im Zuge unserer Büromarkterhebung, dass der Teilmarkt Beuel in den vergangenen Jahren zunehmend an Attraktivität gewonnen hat. Daher begrüßen wir sehr das neue Angebot an attraktiven Büroflächen in Bonn-Beuel, welche zu Mitte 2020 bezugsfertig sind“, so Hendrik Heßlenberg, Geschäftsführer der Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH.



Die Büroimmobilie wird Nutzern mit einem Flächenbedarf zwischen circa 2.000 und 9.000 m² die Option bieten, moderne Bürokonzepte umzusetzen. Neben einer Sanierung der Fassade, erfährt auch das Dach eine vollständige Erneuerung. Zusätzlich zu den revitalisierten Büroflächen soll eine Fläche für einen Nahversorger realisiert werden. Darüber hinaus bietet die Liegenschaft bis zu 193 PKW-Stellplätze.



Über die Landmarken AG



Die Landmarken AG zählt mit zahlreichen Projekten in 20 Städten zu den renommiertesten Projektentwicklern vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz. Sie realisiert Büro- und Spezialimmobilien, u.a. Verwaltungsbauten, Forschungsimmobilien, Hotelprojekte, Sonder- und Denkmalschutzobjekte oder ganze Quartiersentwicklungen mit heterogenem Nutzungsangebot. Darüber hinaus entwickelt die Landmarken AG auf eigene Rechnung oder als Dienstleister für andere Investoren öffentlich geförderte und hochwertige Wohnquartiere. Im Bereich Einzelhandel reicht das Portfolio von der Revitalisierung bis zum Neubau, vom Fachmarktzentrum bis zum innerstädtischen Kaufhaus und zur Entwicklung innovativer Einzelhandelskonzepte. Als Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – verpflichtet sie sich deren ökonomisch-ökologischem Leitbild. Der Anspruch der Landmarken AG: „Impulse setzen. Zukunft gestalten.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (