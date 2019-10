Pressemitteilung BoxID: 770183 (Larbig & Mortag Immobilien GmbH)

Bonner Büroimmobilienmarkt zum 3. Quartal mit viel Schwung

Büromarkt Bonn 3. Quartal 2019

Der Bonner Büroimmobilienmarkt hat innerhalb des 3. Quartals 2019 ordentlich an Fahrt aufgenommen. Das zum Halbjahr 2019 ermittelte Ergebnis wurde zwischenzeitlich verdoppelt. Die gute Vermietungsleistung ist u. a. durch zwei Großabschlüsse von über 10.000 m² durch öffentliche Nutzer zu begrünen. Aber auch in den weiteren Größenklassen haben die Anzahl der Mietvertragsabschlüsse deutlich zugenommen. Die Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH, exklusiver Partner der NAI-apollo group, ermittelt für den Zeitraum bis Ende des 3. Quartals 2019 einen Flächenumsatz von rund 72.600 m² mietvertraglich neu abgeschlossener Bürofläche. Die Durchschnittsmiete bewegt sich je nach Flächengröße zwischen 10,75 EUR/ m² und 18,85 EUR/ m² - die Höchst- und Spitzenmieten wurden mit 26,50 EUR/ m² und 26,00 EUR/ m² ermittelt.



Citylage durch starkes 3. Quartal im Lageranking wieder vorne



Das traditionelle Duell zwischen der gesamten Citylage, bestehend aus Zentrum, Nordstadt, Südstadt und Weststadt und dem Bonner Bundesviertel setzt sich weiter fort. Durch den starken Teilmarkt der Bonner Nordstadt (circa 16.900 m² vermittelte Bürofläche) konnte für die Citylage der Beethovenstadt ein Flächenumsatz von circa 39.800 m² ermittelt werden. Im Bundesviertel waren es bis Ende des 3. Quartals 2019 insgesamt 25.400 m² Bürofläche.



Prognostizierter Rückgang der Leerstandsquote setzt ein



„Schon zu Ende des 1. Halbjahres 2019 haben wir nach dem kurzeitigen Aufschwung der Leerstandsquote den erneuten Fall unter die 2,0 Prozent-Marke vorausgesagt – genau diese Situation ist durch das intensive 3. Quartal nun eingetroffen“, so beschreibt Hendrik Heßlenberg, Geschäftsführer der Larbig & Mortag Immobilien Bonn GmbH, den Sinkflug der Leerstandsquote auf nun 1,86 Prozent (1. HJ 2019: 2,40 Prozent). Die zu erwartenden Großabschlüsse haben eingesetzt und weiterhin ist keine Entspannung der Leerstandssituation in der Beethovenstadt erkennbar. Zwar befinden sich viele Neubauprojekte in der Bauphase, jedoch wurden auch für diese bereits zahlreiche Mietvertragsabschlüsse ermittelt. Dem Markt stehen derzeit lediglich nur noch circa 86.100 m² Bürofläche zur Verfügung.



Durchschnittsmiete bleibt in Bonn weiterhin niedrig



Nur knapp 30 der insgesamt über 90 ermittelten Mietvertragsabschlüsse wurden auf dem Bonner Büromarkt mit einer Miete von über 12,50 EUR/ m² abgeschlossen. Daraus resultierend liegt die Durchschnittsmiete des Bonner Büromarktes aktuell nur bei 11,79 EUR/ m². Wird die durchschnittliche Miete bei neu abgeschlossenen Mietverträgen in den unterschiedlichen Größenklassen betrachtet, so ist erkennbar, dass sich die Durchschnittsmiete in Abhängigkeit zur Größe der vermittelten Mietfläche deutlich erhöht. Bei Mietvertragsabschlüssen unter 1.000 m² beläuft sich die durchschnittliche Mietzahlung auf 10,75 EUR/ m², in der Größenordnung zwischen 1.000 m² bis zu 5.000 m² auf 17,71 €/ m² und ab 5.000 m² Mietfläche auf eine Durchschnittsmiete von rund 18,85 EUR/ m². Die Höchst- und Spitzenmieten wurden im Teilmarkt Gronau in Liegenschaften des Bonner Immobilienunternehmers Marc Asbeck erzielt und belaufen sich auf 26,50 EUR/ m² und 26,00 EUR/ m².



Prognose 2019



„Wir rechnen noch mit ein bis zwei Großabschlüssen ab 10.000 m² bis Ende des Jahres 2019 – aber auch in den Größenklassen zwischen 1.500 und 5.000 m² sind derzeit eine Vielzahl an Mietansätzen in den finalen Zügen der Verhandlungen. Das von uns prognostizierte Endjahresergebnis von 90.000 m² wird definitiv erreicht werden – eventuell wird der Bonner Büromarkt sogar wieder ein sechsstelliges Endjahresergebnis erzielen – das spricht für sich. Die Durchschnittsmiete wird sich unserer Einschätzung nach bei 13,00 EUR/ m² einfinden, die Spitzenmiete wird auf dem aktuellen Niveau das Jahr 2019 beenden. „Was der Markt braucht und stark abfragt, sind moderne Büroflächen, die auch ohne lange Vorlaufzeit bezogen werden können“, prognostiziert Hendrik Heßlenberg des Bonner Beratungshauses der Larbig & Mortag Immobilien, exklusiver Partner der NAI-apollo group, die Situation zu Ende 2019.

