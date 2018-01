Erlebnis Bauernhof in NRW

"Warum ist die Kuh nicht lila?" und "Warum wachsen Kartoffeln nicht auf Bäumen?", das sind zum Beispiel Fragen, die Kinder stellen und die nicht immer ganz so einfach zu beantworten sind. Bauernhöfe sind ideale Orte, um Kindern - und auch Erwachsenen - dieses Wissen zu vermitteln, so die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.



Auf vielen Höfen haben sich Landwirte gezielt fortgebildet, um ihren kleinen und großen Gästen Antworten auf solche Fragen geben zu können. 41 landwirtschaftliche Betriebe bieten zum Beispiel Spezialkurse für Kindergärten oder Schulen, Jahreskurse für Kinder, Tagesangebote oder Events für Kindergeburtstage an. Diese Höfe wurden in der neuen Broschüre "Bauernhof-Erlebnispädagogik in Nordrhein-Westfalen" zusammengestellt. Das Heft steht zum kostenlosen Herunterladen auf www.landservice.de bereit. Die gedruckte Version kann gegen Versandkostenpauschale bei der Landwirtschaftskammer bestellt werden unter Telefon: 0251 2376 304 oder per Mail an angelika.albrink@lwk.nrw.de.



