Schulleiter der LVR-Gerd-Jansen-Schule in den Ruhestand verabschiedet

Norbert Kuckartz leitete Krefelder Schule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ mehr als 16 Jahre / LVR-Dezernentin Prof. Dr. Angela Faber würdigte Verdienste



Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat heute den Schulleiter der LVR-Gerd-Jansen-Schule, Norbert Kuckartz, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Die Krefelder Schule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ leitete er mehr als 16 Jahre. An der feierlichen Verabschiedung, die musikalisch von Schülerinnen und Schülern gestaltet wurde, nahmen unter anderem Prof. Dr. Angela Faber, LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung, Angelika Frücht, Obere Schulaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf, Anna Peters, Vorsitzende des Schulausschusses der Landschaftsversammlung Rheinland, sowie Rainer Hindenburg, Vorsitzender des Fördervereins, teil.



Faber würdigte in ihrer Ansprache die Verdienste von Kuckartz: „Durch Ihre fachliche Kompetenz haben Sie in der Wissenschaft und Politik viele Menschen inspiriert. Viele Jahre haben Sie sich für Kinder und Jugendliche eingesetzt, deren positive Entwicklung Ihnen sehr am Herzen lag. Sehr bewundernswert haben Sie sich über den normalen Schullalltag hinaus engagiert. Das beweist, dass Beruf und Berufung bei Ihnen miteinander einhergingen. Dafür dankt Ihnen der LVR sehr herzlich!“



Kuckartz studierte Heilpädagogik in Köln. Nach seinem Referendariat in Bielefeld trat er seine erste Stelle als Sonderpädagoge an der Privaten Ersatzschule für Körperbehinderte in Mönchengladbach an und war seit 1988 zusätzlich als Fachleiter für die Fachrichtung Körperbehindertenpädagogik im Studienseminar Duisburg tätig. Im Jahr 2003 wechselte er als Schulleiter an die LVR-Gerd-Jansen-Schule in Krefeld.



Die Schule wurde 1965 durch die Mithilfe des Spastikerverbandes Krefeld gegründet und befindet sich seit 1972 in der Trägerschaft des LVR. Seit 2004 trägt sie den Namen von Prof. Dr. Gerd Jansen (1938 - 1999), der als Hochschullehrer an der Universität in Köln arbeitete. Jansen bildete dort über Jahre hinweg Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen aus, die heute an Förderschulen arbeiten. Durch sein fachliches und persönliches Engagement hat er viel zur Entwicklung der Sonderpädagogik und insbesondere der Förderung körperbehinderter Kinder beigetragen. Heute besuchen die LVR-Förderschule rund 220 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren.



www.gerd-jansen-schule.lvr.de

