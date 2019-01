Prinzenproklamation wieder mit Angebot für Blinde

07.01.19

- Landschaftsverband Rheinland finanziert Live-Beschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen

- Angebot auf der Prinzenproklamation am 11. Januar 2019 im Maritim Hotel

- Kooperation mit dem Festausschuss Bonner Karneval im Rahmen der LVR-Initiative „Karneval für alle“



Blinde Menschen können auch in dieser Session die Prinzenproklamation in Bonn miterleben. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) finanziert im Rahmen seiner Initiative „Karneval für alle“ eine Live-Beschreibung für Sehbehinderte, eine sogenannte Audiodeskription. Am Mikrofon wird Jochem Schlömer stehen, Blindenreporter beim Fußballclub Schalke 04.



Die Prinzenproklamation ist eines der begehrtesten Highlights der Bonner Karnevalssession, bei der am 11. Januar 2019 im Maritim Hotel Bonn Prinz Thomas I. und Bonna Anne-Christin I. im Rahmen eines festlich-jecken Programms als Tollitäten inthronisiert werden. Neben den Darbietungen der traditionsreichen Bonner Corpsgesellschaften stehen Rednerstars wie Bernd Stelter, musikalische Highlights wie Lupo, Klüngelköpp und Bläck Fööss sowie die Tanzgruppe Höppemötzcher auf dem Programm.



Neben der Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es auf der Prinzenproklamation auch weitere Angebote für Menschen mit Behinderung: Der Festausschuss hält in diesem Jahr zusätzliche Plätze für Gäste im Rollstuhl bereit. Menschen mit Hörbehinderung können die Musik- und Wortbeiträge drahtlos über Induktionsschleifen empfangen. Und für gehörlose Menschen wird das Bühnenprogramm in Kooperation mit der Aktion Mensch in Gebärdensprache und Schrift übersetzt. Wer die barrierefreien Angebote wahrnehmen möchte, sollte Karten (ab 15,00 €) direkt beim Festausschuss Bonner Karneval (Telefon: 0228 662169 E-Mail: info@festausschuss.de) bestellen.



Der Festausschuss Bonner Karneval vertritt die Interessen von über 80 Bonner Karnevalsgesellschaften. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition und Kultur des Bonner Karnevals zu pflegen sowie seine Bönnsche Eigenart und Ursprünglichkeit zu erhalten. Er wurde in das Inventar des Immateriellen Kulturerbes NRW und der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen.



In dieser Session finanziert die LVR-Initiative „Karneval für alle“ zudem Audiodeskriptionen beim Rosenmontagszug in Köln und beim Veilchendienstagszug in Mönchengladbach sowie die Übersetzung in Gebärdensprache an Weiberfastnacht auf dem Alter Markt und bei den Schull- un Veedelszöch in Köln. Zudem ermöglicht sie Menschen im Rollstuhl auf der überdachten LVR-Tribüne am Kölner Heumarkt wieder einen erstklassigen Blick auf die Schull- un Veedelszöch und den Rosenmontagszug. Zusammen mit dem Festkomitee Kölner Karneval und verschiedenen Karnevalsgesellschaften in Köln und im Rheinland macht sich der LVR mit seiner Initiative dafür stark, dass alle Menschen an Karneval mitfeiern können.



www.karneval-fuer-alle.lvr.de



www.karneval-in-bonn.de

