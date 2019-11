Pressemitteilung BoxID: 777608 (Landschaftsverband Rheinland)

Prinzenproklamation mit Blindenreporter von Schalke 04

Festausschuss Bonner Karneval spendiert kostenfreie Karten für Sehbehinderte / LVR finanziert Blindenreportage / Blindenreporter vom FC Schalke 04 am Mikrofon / Angebot der LVR-Initiative "Karneval für alle"

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) vergibt Freikarten an blinde Jecken für die Prinzenproklamation am 10. Januar 2020 im Maritim Hotel Bonn. Spendiert werden die Karten vom Festausschuss Bonner Karneval. Die LVR-Initiative "Karneval für alle" finanziert die Livebeschreibung für Blinde. Am Mikrofon steht Jochem Schlömer, Blindenreporter vom FC Schalke 04.



Auf der Prinzenproklamation – eines der begehrtesten Highlights der Bonner Karnevalssession – werden Prinz Richard I. und Bonna Katharina III. im Rahmen eines festlich-jecken Programms als Tollitäten inthronisiert werden. Die Veranstaltung des Festausschusses ist weitgehend barrierefrei. Neben der Livebeschreibung für blinde Menschen gibt es auch Plätze für Gäste im Rollstuhl. Menschen mit einer Hörbehinderung können die Musik- und Wortbeiträge drahtlos über Induktionsschleifen empfangen und über Schriftdolmetschung verfolgen. Außerdem wird das Bühnenprogramm in Kooperation mit der Aktion Mensch in Gebärdensprache übersetzt.



Der LVR macht sich mit seiner Initiative „Karneval für alle“ bereits in der siebten Session dafür stark, dass auch Menschen mit Behinderung im Sitzungs- und Straßenkarneval mitfeiern können. Es gibt zahlreiche weitere Angebote für Menschen im Rollstuhl, für hör- und sehbehinderte Jecken sowie für Menschen mit geistigen Einschränkungen. Mehr Informationen unter: www.karneval-fuer-alle.lvr.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (