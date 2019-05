Pressemitteilung BoxID: 752905 (Landschaftsverband Rheinland)

LVR-Schule am Königsforst feiert 50-jähriges Bestehen

Rösrather Förderschule betreut rund 220 Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen / LVR ist seit 1977 der Träger

Die Rösrather LVR-Schule am Königsforst mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hat im Rahmen eines Festaktes ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Jubiläum gratulierten Anne Henk-Hollstein, Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Landrat Stephan Santelmann und Monika Rosenthal, Vorstandsmitglied des Fördervereins der LVR-Schule am Königsforst.



In ihrer Ansprache würdigte Henk-Hollstein die Verdienste der Schule: „Die LVR-Schule am Königsforst hat sich und ihre Angebote zu einem hochspezialisierten Förderort entwickelt. Sie verfügt über mehrere ‚Leuchttürme‘, die die Werte repräsentieren, die hier allen handelnden Personen wichtig sind: Schulkultur, interdisziplinäre Zusammenarbeit, sportliche Aktivitäten, Berufsorientierung und Unterstützte Kommunikation. Das alles macht diese Schule zu einem offenen und freundlichen Haus, in dem sich Menschen willkommen fühlen und in der Gemeinschaft entfalten können.“



Die LVR-Schule am Königsforst wurde am 1969 als Schule für „Körperbehinderte“ in Kleineichen eröffnet. Träger war damals der Rheinisch-Bergische Kreis. An ihren heutigen Standort zog die Förderschule 1975 um. Seit 1977 befindet sie sich in der Trägerschaft des LVR. Aktuell besuchen rund 220 Schülerinnen und Schüler die LVR-Schule am Königsforst, die diesen Namen seit 2010 trägt. Schulleiterin ist Annette Overhoff. Zum Einzugsbereich der Förderschule gehören viele Kölner Stadtteile im Rechtsrheinischen, große Teile des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid.



Weitere Informationen zur LVR-Schule am Königsforst unter www.schule-am-koenigsforst.lvr.de.

