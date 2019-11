Pressemitteilung BoxID: 777657 (Landschaftsverband Rheinland)

Jugendliche im Maßregelvollzug: Ursachen und Prävention von Jugendkriminalität

Einladung zum Pressegespräch am 5. Dezember 2019 um 12.30 Uhr anlässlich der Fachtagung zur Jugendforensik in der LVR-Klinik Viersen



in seltenen Fällen verurteilen Gerichte Jugendliche und Heranwachsende zur Unterbringung in einer forensisch-psychiatrischen Klinik – wie bei Erwachsenen ohne zeitliche Beschränkung. Voraussetzung dafür ist, dass sie aufgrund einer psychischen Erkrankung als nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig beurteilt wurden.



Um diese Jugendlichen angemessen behandeln zu können, wurde vor rund sechs Jahren eine für das Rheinland zentrale Jugendstation in der forensischen LVR-Klinik Viersen eingerichtet – eine von gerade mal zehn forensischen Einrichtungen für Jugendliche in Deutschland.

Anfang November wurde hier die Zahl der Behandlungsplätze für junge Männer im Alter von in der Regel 14 bis 21 Jahren verdoppelt auf jetzt 24.



Warum werden Jugendliche straffällig? Welche präventiven Maßnahmen sind wirksam? Wie können junge Straftäterinnen und Straftäter behandelt werden, um sie in die Gesellschaft eingliedern zu können?

Diesen Kernfragen widmet sich die Fachtagung „Wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe“ der Jugendforensik der LVR-Klinik Viersen. Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendpsychiatrie, des Innenministeriums NRW und der JVA Willich stellen Präventionsprojekte vor und diskutieren mit den rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fachtagung.

Darüber hinaus wird Chefarzt Dr. David Strahl von der Entwicklung der Jugendforensik in Viersen berichten.



Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein am



Donnerstag, 5. Dezember 2019, um 12.30 Uhr,

LVR-Klinik für Orthopädie, Raum 012 (EG),

Horionstraße 2, 41749 Viersen.



Das vollständige Programm der Fachtagung finden Sie hier: https://bit.ly/33ongfE



Für das Pressegespräch bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 3. Dezember 2019 per Email an karin.knoebelspies@lvr.de (Medium, Anzahl Personen, Kontakt).

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Vermittlung von weiteren Gesprächspartner-innen und -partnern während und außerhalb der Tagung.

