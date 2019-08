Pressemitteilung BoxID: 763529 (Landschaftsverband Rheinland)

Handel, Handwerk und alte Haustierrassen

Bauernmarkt im LVR-Freilichtmuseum Lindlar

Reges Markttreiben herrscht im LVR-Freilichtmuseum Lindlar am 24. und 25. August 2019. Beim Bauernmarkt bieten zwischen 10 und 18 Uhr über 120 Ausstellerinnen und Aussteller eine große Auswahl an handgefertigten Produkten, hausgemachten Spezialitäten und regionalen Köstlichkeiten an. Im Angebot sind Obst, Likör und Marmeladen, Backwaren, Wurst und Käse, Schmuck, Seife, Holzspielzeug, Keramik, Hüte, Kleidung, Gewürze, Pflanzen, biologische Baustoffe und vieles mehr.



Zusätzlich gibt es zahlreiche Handwerksvorführungen. Bäcker, Seiler, Schmied, Weberin, Sattler, Bandweber, Hauswirtschafterin, Zinnfigurenmaler und Restaurator zeigen ihre Fertigkeiten. Bei den Vorführungen der traditionellen Landwirtschaft kommen der Pferdepflug, der Kartoffelroder, die große Dreschmaschine und der Göpel zum Einsatz. Auch das Sägegatter und die Lumpenreißerei im Müllershammer sind in Betrieb.



Das Museum und seine Partnerinnen und Partner präsentieren vom Aussterben bedrohte Tierrassen wie das Deutsche Weideschwein, das Rheinische Kaltblut und die Bergischen Kräher. Für das leibliche Wohl gibt es regionale Köstlichkeiten wie Spanferkelbrötchen, Fischspezialitäten oder Bergische Waffeln.



Bauernmarkt im LVR-Freilichtmuseum Lindlar am 24. und 25. August 2019, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 9 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei. Infos unter www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de oder Kulturinfo Rheinland 02234 9921-555.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (