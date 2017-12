Freier Eintritt für alle

Zum 1. Januar 2018 führt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) einen eintrittsfreien Tag im Monat in seinen Museen eingeführt. Das hatte der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung im Oktober 2017 beschlossen.



Das Angebot gilt für alle LVR-Museen: die LVR-Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar, das Max Ernst Museum Brühl des LVR, das LVR-LandesMuseum Bonn, den LVR-Archäologischen Park Xanten sowie das LVR-RömerMuseum in Xanten, das LVR-Industriemuseum mit sieben Schauplätzen (die LVR-Industriemuseen Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen, St. Antony-Hütte in Oberhausen, Textilfabrik Cromford in Ratingen, Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen, Papiermühle Alte Dombach in Bergisch-Gladbach, Ermen & Engels in Engelskirchen und LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller in Euskirchen) sowie zukünftig das LVR-Niederrheinmuseum Wesel.



Bereits seit 2006 können Menschen, die Sozialleistungen des LVR beziehen, die LVR-Museen einschließlich einer Begleitperson kostenlos besuchen. Seit 2009 bietet der LVR Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren durchgängig freien Eintritt, seit August 2015 außerdem für geflüchtete Menschen.



Hier die Museen und ihre eintrittsfreien Tage im Überblick:



LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-RömerMuseum: 1. Montag im Monat

Max Ernst Museum Brühl des LVR: 1. Dienstag im Monat

LVR-Freilichtmuseum Kommern: 2. Freitag im Monat

LVR-Freilichtmuseum Lindlar: 1. Freitag im Monat

LVR-Industriemuseum mit sieben Schauplätzen: 1. Freitag im Monat

LVR-Niederrheinmuseum Wesel (zukünftig): 1. Freitag im Monat

LVR-LandesMuseum Bonn: 1. Samstag im Monat



Weitere Infos unter www.lvr.de

