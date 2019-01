Besichtigung der Gedenkstätte Brauweiler

21.01.19

Die nächste öffentliche Führung durch die Gedenkstätte Brauweiler findet am Samstag, 2. Februar 2019, um 15 Uhr statt. Die Gedenkstätte Brauweiler dokumentiert die Geschichte der ehemaligen Arbeitsanstalt Brauweiler in den Jahren 1933 bis 1945.



Treffpunkt für die Führung ist der Eingang zur Gedenkstätte im Bürohaus am Parkplatz des LVR. Die Führung ist kostenlos. Durch die Gedenkstätte führt Josef Wißkirchen.



Weitere Infos: www.gedenkstaette-brauweiler.lvr.de



Gedenkstätte Brauweiler im LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim-Brauweiler, Tel 02234 9854-301, E-Mail: Gedenkstaette-Brauweiler@lvr.de

