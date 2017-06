Aschenputtel und Dornröschen zu Besuch in Lindlar

Am 25. Juni präsentiert das Wuppertaler TalTonTheater mehr als 30 Märchenfiguren in der historischen Landschaft des LVR-Freilichtmuseums Lindlar. Zwischen 11 und 18 Uhr kann man hier Aschenputtel, Dornröschen und Hänsel & Gretel begegnen – doch Obacht, auch die Hexe und der Teufel mit den drei goldenen Haaren treiben zwischen alten Fachwerkhäusern und üppigen Bauerngärten ihr Unwesen.



Erstmals wird auf dem 30 Hektar großen Gelände auch geklappert und gelärmt, gerupft und gezupft, gehüpft und getrabt, geputzt und geschabt: Die Kölner Heinzelmännchen statten dem Bergischen Land einen Besuch ab. Und während Vorleser und Erzählerinnen im Schatten der großen Bäume von verwunschenen Prinzessinnen und mutigen Helden berichten, bieten Bäcker, Schmied und Seiler Einblicke in ihre fast vergessenen Handwerke. Ein breites museumspädagogisches MitmachProgramm rundet das Angebot ab.



Märchenfestival im LVR-Freilichtmuseum Lindlar am Sonntag, 25. Juni 2017, 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 18 Jahre frei. Parkgebühr 3 Euro.



Weitere Infos bei Kulturinfo Rheinland 02234 9921-555, www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. "Qualität für Menschen" ist sein Leitgedanke.



Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren