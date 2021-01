Nach aktuellem Stand (28.01.2021, 11:05 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 28 weitere Fälle des Coronavirus (COVID-19) im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 3.182 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 2.532 Personen sind gesundet*. Leider müssen zwei neue Todesfälle verzeichnet werden. Es handelt sich um eine weibliche, ältere Person aus der Verbandsgemeinde Maikammer und um eine männliche, ältere Person aus der Verbandsgemeinde Offenbach, die beide mit oder an COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind 86 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.



Folgende Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind aktuell neu betroffen:



Katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth, Gossersweiler-Stein



Eine Betreuungsperson wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.



Nordringschule Landau



Eine Betreuungsperson wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.



Protestantische Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“, Annweiler



Ein Kind wurde positiv auf SARS-CoV2-getestet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.



Römergarten Residenz Offenbach



1 Mitarbeiter wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.



Seniorenheim Ludwigshöhe Edenkoben



1 Bewohner und 6 Mitarbeiter wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Hinweis: Bei drei der Mitarbeiter konnte der positive Befund erst heute der Einrichtung zugeordnet werden; diese drei positiven Ergebnisse stammen aus der letzten Woche. Außerdem sind derzeit 5 Mitarbeiter aus dem Zuständigkeitsbereich anderer Gesundheitsämter mit SARS-CoV-2 infiziert, auch hier stammen die positiven Befunde zum Teil bereits aus der letzten Woche.



Aus Datenschutzgründen wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Meldung die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe können sich auch auf weibliche Personen beziehen.



Verbandsgemeinde Annweiler: 285 Personen (232 davon gesundet, 6 verstorben)



Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 476 Personen (407 davon gesundet, 10 verstorben)



Verbandsgemeinde Edenkoben: 434 Personen (294 davon gesundet, 10 verstorben)



Verbandsgemeinde Herxheim: 344 Personen (306 davon gesundet, 16 verstorben)



Verbandsgemeinde Landau-Land: 236 Personen (187 davon gesundet, 10 verstorben)



Verbandsgemeinde Maikammer: 130 Personen (104 davon gesundet, 2 verstorben)



Verbandsgemeinde Offenbach: 285 Personen (205 davon gesundet, 8 verstorben)



Stadt Landau: 992 Personen (797 davon gesundet, 24 verstorben).



*Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 10-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 9 und 10 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Ein erneuter Test findet bei Personen in häuslicher Quarantäne nicht statt.



Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen 7-Tage-Inzidenzwerte sind unter www.corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-warn-und-aktionsplan-rlp/ zu finden.

(lifePR) (