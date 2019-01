Zeit zu zweit im Harz genießen mit Wellness und köstlichem Essen

08.01.19

Draußen ist es grau und trüb, eine kleine Auszeit wäre jetzt genau das Richtige. Und am schönsten wäre jetzt ein wenig Zeit zu zweit. Mal wieder in Ruhe zusammen ein Abendessen genießen, zusammen reden, spazieren gehen, in die Sauna und schwimmen sowie Ausflüge zusammen machen. Es muss nicht immer der Valentinstag sein, auch zwischendurch sollte man sich Zeit füreinander nehmen. Wer gern seinen Liebsten oder seine Liebste am „Tag der Verliebten“ mit einem romantischen Aufenthalt verwöhnen möchte, hat die Möglichkeit gleich ein verlängertes Wochenende zu buchen, denn der 14. Februar ist in diesem Jahr ein Donnerstag.



Das „Landhaus Zu den Rothen Forellen“ im schönen Harz im Städtchen Ilsenburg gehört zur Gruppe „Dr. Lohbeck Privathotels“ und ist das perfekte Hideaway für romantische Urlaubstage. Mit fünf Sternen Superior ist es das höchstausgezeichnete Hotel in Sachsen-Anhalt und begeistert durch seine Vielfalt: Der gehobene Landhausstil, der exklusive Wellnessbereich, die hervorragende Lage am schönen Forellenteich, in direkter Nähe zu zahlreichen Wanderwegen und das ausgezeichnete Speisenangebot lassen die Gäste von nah und fern anreisen.



Im Wellnessbereich des Hotels, im „Forellen-SPA“, verwöhnen die SPA-Mitarbeiter ganzheitlich mit Hot Stone, pflegenden Kräuterstempelmassagen mit Harzer Kräutern und zahlreichen weiteren erholsamen und regenerierenden Behandlungen. Die Bade- und Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische- und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche.



Mit dem Arrangement „Schnupper-Forelle“ lässt es sich eine wunderbare Auszeit zu zweit nehmen. Und man kann den Harz und das Hotel kennenlernen, um eventuell später für einen längeren Zeitraum wieder zu kommen. Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist übrigens kein Problem.



Die kleine Auszeit mit großem Erholungseffekt beinhaltet:





eine Übernachtung im Doppelzimmer

Landhaus-Genießer-Frühstück

ein Glas Winzersecco als Apéritif

viergängiges Schnupper-Abendmenü

kostenlose Nutzung des Wellnessbereiches





ab € 135,00 pro Person bei Doppelbelegung im Landhauszimmer



Kulinarische Highlights dürfen auf keinen Fall fehlen. Mit einem guten Essen verwöhnt man sich schließlich auch. In diesem Punkt ist man ebenfalls im Landhaus Zu den Rothen Forellen genau richtig. Die Restau­rants mit unterschiedlicher Ausrichtung begeistern die Gäste auf hohem kulinarischen Niveau. Die köstlichen Kreationen der Küchencrew werden durch eine Auswahl guter Tropfen komplettiert und mit einer eleganten Atmosphäre sowie einem sehr herzlichen Service perfekt abgerundet. Die Weinkarte ist entsprechend hochkarätig und gut aufgestellt.



Sightseeing



In der Umgebung locken zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Z. B. die Städte Wernigerode und Quedlinburg, die nicht weit vom Landhaus entfernt liegen und sehr sehenswert sind. Beide Orte bieten verwinkelte Gassen, mittelalterlich anmutende Plätze und gemütliche, dicht an dicht stehende Fachwerkhäuser. Und wer mag, kann direkt vom Hotel aus nach Herzenslust wandern. Das Hotelteam gibt gern Tipps. Das Landhaus liegt inmitten einer wunderschönen Umgebung mit hervorragenden Wanderwegen. Auch ein Rundgang durch Ilsenburg lohnt sich, z. B. zum Kloster Ilsenburg, das eine ehemalige Benediktinerabtei ist und aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammt.

