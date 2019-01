Hex Hex - Heißer Tanz auf dem Brocken

29.01.19

Jeder, der schon einmal im Harz war kennt sie – die Brockenhexe. Ein Souvenir, das zum Harz gehört, wie der Brocken. Höhepunkt des Hexenzaubers ist aber in jedem Jahr die Walpurgisnacht, wenn die Hexen in der Nacht vom 30. April auf den 01. Mai auf ihren Besen tanzen.



Die Harzer Walpurgisnacht wird in mehr als 20 Orten gefeiert. Dabei befindet sich das Zentrum des sprudelnden Hexenkessels in den Ortschaften Bad Grund, Braunlage, Hahnenklee, Sankt Andreasberg, Schierke, Ilsenburg und Thale.



Jedes Jahr in der Nacht vom 30. April auf den 01. Mai wird bis zum Morgen getanzt, gelacht und gefeiert. Schaurig schöne Hexen und dämonenhafte Wesen tanzen wild um die lodernden Flammen. Ein Festprogramm mit Gauklern, Geistern und all dem Hexenvolk begeistert die von überall angereisten Gäste ebenso, wie die Inszenierung von Goethes „Faust“ als Rockoper in der Brockenherberge auf der Brockenkuppe. Für diesen Abend sollte sich die Gäste bereits jetzt schon Karten sichern. Wer nicht auf seinem Reisigbesen den Weg zum Brocken zurücklegen möchte, dem sei die dampfende Brockenbahn empfohlen, die sich unter Hexengeschrei und Teufelsgeheul den Berg hinauf schiebt. Wer mag, verkleidet sich stilecht als Hexe und mischt kräftig mit beim Hexentanz. Wer es ruhiger liebt, schaut sich das ganze Treiben als Zuschauer an. Aber egal, ob aktiv oder als beobachtender Zuschauer, die Walpurgisnacht im Harz wird für jeden zum unvergesslichen Erlebnis.



Das 5-Sterne-superior Hotel „Landhaus Zu den Rothen Forellen“ im Städtchen Ilsenburg ist die ideale Übernachtungsmöglichkeit für das „Walpurgis-Nacht-Abenteuer“. Das höchstausgezeichnete Hotel in Sachsen-Anhalt begeistert durch seine Vielfalt: Der gehobene Landhausstil, der exklusive Wellnessbereich sowie die hervorragende Lage am schönen Forellenteich, in direkter Nähe zu zahlreichen Wanderwegen und zum Brocken lassen die Gäste von nah und fern anreisen.



Vor und nach der Walpurgisnacht kann man sich im großzügigen Wellnessbereich des Hotels, im „Forellen-SPA“, verwöhnen lassen und nach Herzenslust entspannen. Die Bade- und Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische- und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche.



Mit dem Arrangement „Schnupper-Forelle“ kann man den Harz und das Hotel kennenlernen und die Walpurgisnacht auf dem Brocken erleben. Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist übrigens kein Problem.



Das Arrangement beinhaltet:





eine Übernachtung im Doppelzimmer

Landhaus-Genießer-Frühstück

ein Glas Winzersecco als Apéritif

viergängiges Schnupper-Abendmenü

kostenlose Nutzung des Wellnessbereiches





ab € 135,00 pro Person bei Doppelbelegung im Landhauszimmer



Kulinarische Highlights dürfen auf keinen Fall fehlen und sind eine gute Grundlage für die lange Nacht auf dem Brocken. Die Restau­rants im Landhaus Zu den Rothen Forellen, alle mit unterschiedlicher Ausrichtung, begeistern die Gäste auf hohem kulinarischen Niveau. Die köstlichen Kreationen der Küchencrew werden durch eine Auswahl guter Tropfen komplettiert und mit einer eleganten Atmosphäre sowie einem sehr herzlichen Service perfekt abgerundet. Die Weinkarte ist entsprechend hochkarätig und gut aufgestellt.

