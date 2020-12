Gerade seit Beginn der Corona-Beschränkungen sind immer mehr Menschen von psychischen Auffälligkeiten betroffen. Neben einer ärztlichen oder therapeutischen Hilfe jedoch sind es in aller Regel die nächsten Angehörigen, die sich für ihren erkrankten Nahestehenden einsetzen, ihn unterstützen und immer wieder aufbauen. Nicht selten kann diese aufopferungsvolle Aufgabe auch belasten und Angehörige selbst in die Lage versetzen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Angehörigen-Selbsthilfe? Was ist das?



Leider wissen noch immer viele Menschen nicht, dass es eine Angehörigenhilfe gibt, die sich der Unterstützung, Beratung von und dem Austausch mit anderen Angehörigen schon seit mehr als 30 Jahren widmet. Noch immer gelangen viele Angehörige erst nach mehreren Jahren des erschöpfenden Einzelgangs zu einer der 23 Ortsverbände oder Selbsthilfegruppen des Landesverbands Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e. V. (ApK Bayern). Jahre, in denen der ApK Bayern bereits hätte unterstützend tätig werden können. Jahre, in denen sowohl den Angehörigen als auch deren betroffenen Nahestehenden viel Leid hätte erspart bleiben können.



ApK Bayern – Hilfe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen: Bitte weitersagen!



Umso wichtiger ist es dem ApK Bayern mehr Menschen auf die Möglichkeit einer speziellen, auf Angehörige zugeschnittenen, Hilfe hinzuweisen. Neben Einzelberatungen und der Teilnahme an regelmäßigen Selbsthilfe-Treffen mit anderen Angehörigen, erhalten insbesondere Mitglieder zusätzlich die kostenfreie Möglichkeit einer Rechtsberatung, den Zugang zu speziellen (Online-)Seminaren und Infoveranstaltungen sowie vier Mal im Jahr die Mitgliederzeitschrift „unbeirrbar“. Ferner haben viele Selbsthilfegruppen, trotz Zeiten von Beschränkungen, kreative Lösungen gefunden, um sich auch außerhalb der üblichen Präsenztreffen auszutauschen (Online-Treffen, WhatsApp-Gruppen etc.). Einzelberatungen wurden und werden über die Geschäftsstelle des ApK Bayern bei jedweder Beschränkung – auch telefonisch – durchgeführt.



Ferner informiert der ApK Bayern seine Mitglieder stets über die neuesten Therapie-Ansätze, soziale und finanzielle Hilfen und Gesetzesänderungen. Er setzt sich zudem in den verschiedensten Gremien und Ausschüssen für die Bedarfe der Angehörigen und ihrer erkrankten Nahestehenden ein, deckt Missstände auf und stellt die entsprechenden Forderungen an Politik und Gesellschaft.



Werden Sie Teil dieser starken Gemeinschaft und nehmen Sie die durch die bayerischen Krankenkassen und das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderte Unterstützung an.



Wir sind Angehörige. Wir sind füreinander da.

