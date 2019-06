Pressemitteilung BoxID: 756997 (Landestourismusverband Sachsen e.V.)

"Made in Saxony" ist gefragt: Der sächsische Wettbewerb GÄSTELIEBLING wird ab sofort auch in Sachsen-Anhalt umgesetzt

Ein Lizenzverkauf durch den Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) an den Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. (LTV Sachsen-Anhalt) ist erfolgt

Vor vier Jahren ging der Landestourismusverband Sachsen e.V. mit dem Wettbewerb GÄSTELIEBLING erstmals auf die Suche nach der beliebtesten Unterkunft im Reiseland Sachsen. Das in 2015 entwickelte, mittlerweile erprobte Wettbewerbskonzept findet bundesweit Beachtung und stößt bei Tourismusverbänden anderer Bundesländer auf Interesse – so jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Heute erfolgte die Vertragsunterzeichnung durch Rolf Keil, Vizepräsident des LTV SACHSEN und Landrat des Vogtlandkreises, und Lars-Jörn Zimmer MdL, Vorsitzender des LTV Sachsen-Anhalt, im Vorfeld des Parlamentarischen Abends in Freyburg/U.



Rolf Keil zieht im fünften Wettbewerbsjahr in Sachsen eine positive Bilanz: „Unserem Ziel, sächsische Gastgeber für den Umgang mit Onlinebewertungen zu sensibilisieren und diese als eine Chance zu verstehen, sind wir in den letzten Jahren ein großes Stück nähergekommen. Die Gästezufriedenheit in Sachsen ist mit einem TrustScore von 84,5 Punkten so hoch wie noch nie. Die Reaktionen der Gastgeber auf das Onlinefeedback der Gäste sind deutlich gestiegen, was die Antwortquote von mittlerweile 36 Prozent bestätigt. 2014 wurde nur jede vierte Bewertung beantwortet. Umso mehr freuen wir uns, dass der Wettbewerb GÄSTELIEBLING nun auch in Sachsen-Anhalt umgesetzt wird.“



In Sachsen steht das große Finale des im Wettbewerbes Gästeliebling 2019 kurz bevor. Die beliebtesten sächsischen Unterkünfte in den Kategorien Hotel, Pension/Gasthof und Ferienwohnung werden am 03.07.2019 im Rahmen des Qualitäts-Treffs im Barockgarten Großsedlitz gekürt.



Wettbewerb GÄSTELIEBLING



Für den Wettbewerb „Gästeliebling“ werden alle Onlinebewertungen von Beherbergungsbetrieben im Bundesland erfasst. Hierfür wird das Monitoringsystem TrustYou genutzt, das über 250 Onlineportale weltweit sichtet. Am Wettbewerb nehmen automatisch alle Beherbergungsbetriebe mit mindestens 70 Onlinebewertungen teil. Egal ob 5 Sterne-Luxushotel, familiengeführte Pension oder kleine Ferienwohnung – ausschlaggebend für den Erfolg beim Wettbewerb ist die Onlinereputation des Betriebes. Sowohl die Service- und Kundenorientierung, der Gesamteindruck sowie der individuelle Umgang mit Online-Bewertungen spielen dabei eine Rolle.

